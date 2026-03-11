Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi păcat!”

ADVERTISEMENT

Diana Șucu, soția lui , a fost întrebată dacă există vreun gând al acționarului majoritar de la Rapid în a nu mai investi în echipă, iar aceasta a dezvăluit ambiția pe care patronul Mobexpert o are.

Se retrage Dan Șucu de la Rapid dacă nu face performanță? Verdictul dat de Diana Șucu

Dan Șucu e dornic să facă performanță la Rapid, asta pentru că de-a lungul vieții a reușit să fie în top în mai tot ceea ce și-a propus, spune chiar soția omului de afaceri. Întrebată dacă acționarul majoritar de la Rapid se gândește la o retragere, în caz că nu va reuși să aibă performanțe, aceasta nu a dat un răspuns definitiv.

„(n.r. dacă se retrage dacă nu sunt performanțe) Nu știu să spun, dar își dorește foarte mult să câștige, el e un om foarte ambițios, toată viața lui pe ce a pus mâna a transformat în aur. Ar fi păcat pentru fotbaliștii noștri să nu înțeleagă că ei sunt acolo, pe teren, să strălucească. Nu mai vorbesc despre suporteri, dar te gândești că vrei să-ți faci nevasta fericită și mândră, copilul să ți-l faci mândru.

Așteptările lui astea sunt. De ce să nu gândim că putem să luăm campionatul? De ce să fim pesimiști? De ce să lăsăm pe altul să fie mai bun decât noi. Este extrem de neliniștit de când a intrat în fotbal. Este același Dan, doar că e un om care e amărât, dezamăgit, când pierdem”, a spus Diana Șucu la FANATIK Rapid.

Cum a ajuns Dan Șucu să investească la Rapid

Diana Șucu a povestit cum s-a ajuns ca milionarul să bage bani la Rapid, în SuperLiga, după care și la Genoa, . Totul a pornit cu o idee de a investi în juniori, însă în cele din urmă s-a ajuns la o provocare și mai mare.

„Nici nu am știut prea bine ce se întâmplă. Știu că la vremea respectivă cochetam cu fotbalul pentru juniori și ne gândeam exclusiv la copiii noștri pentru că efectiv nu aveau unde să se antreneze. Prima dată s-a gândit să închirieze o bază și să o modernizeze, însă toate bazele sunt luate de rechinii imobiliari care vor să construiască, nimic rău, dar mai e nevoie și de sport.

A venit și mi-a spus că o să cumpere acțiuni la Rapid, iar când mi-a povestit și despre Genoa, doi ani mai târziu, am crezut că nu e adevărat. Într-adevăr e o altă lume față de cea în care și-a desfășurat el activitatea. Nu-l vedeam în fotbal, e adevărat el se uită la toate meciurile posibile și imposibile, dar nu m-am gândit niciodată că Dan o să intre într-o afacere legată de fotbal. E o treabă extrem de volatilă, care nu ține de tine foarte mult”, a mai spus Diana Șucu.