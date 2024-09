este cunoscut în fotbalul românesc și nu numai pentru carisma sa, dar și pentru pasiunea cu care trăiește fiecare meci pe bancă. Revenirea sa la Rapid a fost pe placul suporterilor din Giulești, dar pentru moment, rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor, giuleștenii acumulând patru puncte în trei etape.

„Ia uitați, se odihnește!”. Detaliul remarcat de Adrian Porumboiu în privința lui Șumudică la meciul cu U Cluj

Marius Șumudică l-a înlocuit pe Neil Lennon pe banca Rapidului, după un start de sezon dezastruos pentru giuleșteni, iar conducerea clubului a decis că trebuie să vină o schimbare. La primul meci cu „Șumi” pe bancă, Rapidul a obținut și primul succes al sezonului, La Iași, dar după aceea au urmat două meciuri fără succes, remiză cu Universitatea Craiova și , chiar pe Giulești.

ADVERTISEMENT

Șumudică a început în picioare meciul cu liderul din SuperLiga României, însă . Șumudică s-a dus țintă către bancă, iar Adrian Porumboiu a povestit la FANATIK SUPERLIGA despre un episod similar cu antrenorul român de pe vremea când antrena FC Vaslui.

„L-am avut la Vaslui (n. r. Marius Șumudică). Tipul de antrenor când conduce echipa exuberant și are niște reacții ce place la toată lumea și la femeia care vine la meci și îl aplaudă sau fetele mai tinere sau mai în vârstă. E foarte zglobiu, iar când echipa sa este condusă are o față de om răvășit, de om care spune măi, cred că e sfârșitul lumii mâine. Nu mai are acele reacții, ceea ce pentru echipă e un semnal nu tocmai bun.

ADVERTISEMENT

Asta a fost și motivul pentru care am avut o discuție dură cu el după meciul cu Fenerbahce de la Piatra Neamț, ne apropiasem de ei, am egalat și pe urmă a ratat N’doye penalty. S-a prăvălit pe bancă n-a mai ieșit de acolo. Acolo e momentul și la Șumi să fie. L-am văzut și acum la Rapid, a avut entuziasm, dar după ce au luat golul de la Cluj s-a năruit totul în el.

El trebuie să aibă aceeași linie și dacă e condus cu 6-0 și cu 7-0, dar repet, cred că va face treabă și am încredere. Șucu e un om cât mai serios (n.r. apare un cadru cu Șumudică pe bancă), ia uitați, se odihnește. Șucu e un om care e de apreciat, a venit, investește. Șumudică e un antrenor simpatic, un antrenor care știe să creeze atmosferă ca puțini antrenori, dar el trebuie să fie consecvent cu starea lui, are de muncit acolo.

ADVERTISEMENT

Nu aș spune că s-a schimbat. A fost un antrenor care are verbul cu are, are dibacitatea de rigoare și are un lucru pe care nu mulți antrenori îl au și anume că e foarte apropiat de jucători”, a declarat Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

”Șumudică a greșit că nu a fost el”. Lupu a analizat primul meci pe Giulești al noului antrenor. ”Trebuia să țipe!”

Și Dănuț Lupu a scos în evidență la FANATIK SUPERLIGA că Marius Șumudică a greșit când a avut un comportament prea reținut în partida pe care Rapid a pierdut-o cu liderul Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

„Știi unde a greșit Șumi? Nu a fost el. Dacă ar fi fost Șumudică, ar fi țipat și ar fi urlat de… A stat liniștit. Toată lumea i-a spus să se schimbe, iar el a înțeles greșit schimbatul ăsta. Dacă ar fost el, îi mânca. Când vreodată Șumudică în Giulești stătea el așa cuminte?”, a declarat Lupu.

„M-a sunat cineva azi-noapte (n.r. – luni noapte) și îmi zice aia: ‘Mișto cum au venit îmbrăcați, dar spune-i lui Șumudică să se îmbrace în trening și să facă cum făcea la Astra și la Cluj. Nu-l prinde, el trebuie să fie ăla”, a spus Robert Niță, completat de Adrian Ilie: „Așa a fost și echipa, cuminte ca el. Să nu deranjeze pe nimeni”.

„Aici e și o altă discuție. Când simți că e groasă, cazi în penibil. La început nu a fost așa, s-a întors la lume, făcea semn să-i susțină pe la cornere. S-a întors și a dat cu pumnul în bancă la o pasă greșită parcă a lui Braun. A reacționat”, a mai afirmat Niță.

Adrian Porumboiu, DEZVALUIRE SPUMOASA despre Marius Sumudica: “UIte-l cum STA!”