„Iadul alb!”. Liga 2, afectată de ninsorile abundente. Organizatorii nu au putut face față: „O rușine de meci”

Vremea nefavorabilă a pus la grea încercare organizatorii întâlnirilor, care au încercat să facă față ninsorii. A fost în zadar orice efort, astfel că jucătorii au fost nevoiți să evolueze în condiții extrem de grele.

Terenuri impracticabile în Liga 2 din cauza ninsorii

Conform programului stabilit cu ceva vreme în urmă, nu mai puțin de șapte partide din , prima pe anul 2026, au fost programate să se desfășoare în ziua de sâmbătă, 21 februarie.

Doar că România se confruntă cu căderi masive de zăpadă și cu viscol puternic începând de vineri seară, astfel că jocurile din eșalonul secund au fost afectate de starea execrabilă a terenurilor.

FRF s-a opus amânării unui meci

Meciul dintre CS Dinamo și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a fost unul dintre cele afectate de vremea neprielnică, terenul sintetic de la Buftea, din baza FRF, fiind acoperit în întregime de zăpadă.

Directorul sportiv al grupării covăsnene, Atilla Hadnagy, nu a ezitat să critice vehement condițiile în care se joacă această partidă. ”Mai vorbim de fotbal in 2026???? O rușine de meci!!!”, a scris oficialul lui Sepsi, pe contul de Facebook.

Conform site-ului , cele două cluburi ar fi cerut amânarea jocului din cauza situației dificile, însă FRF nu a fost de acord. De remarcat că pe același teren se va juca, de la ora 15:00, și întâlnirea CS Afumați – CSC Dumbrăvița.

Ce partide au mai fost afectate de ninsoare

Alte două întâlniri din etapa a 18-a din Liga 2 s-au desfășurat în condiții improprii. Este vorba de Metalul Buzău – FC Bacău și CSM Slatina – AFC Câmpulung Muscel, care s-au jucat pe terenuri impracticabile, acoperite cu multă zăpadă.

În ciuda faptului că și la Iași a nins destul de mult, organizatorii au reușit să curețe terenul de zăpadă. Chiar și așa, duelul dintre Politehnica și CSM Olimpia Satu Mare a avut loc pe un gazon extrem de prost.

Singurele jocuri de sâmbătă care nu au avut de suferit din cauza vremii neprielnice au fost Gloria Bistrița – Ceahlăul Piatra Neamț și CSM Reșița – Chindia Târgoviște.

Ce se întâmplă cu derby-ul Rapid – Dinamo din SuperLiga

Pe lângă meciurile din Liga 2, și partida Rapid – Dinamo, din etapa a 28-a a SuperLigii, programată de la ora 20:30, va fi afectată de vremea nefavorabilă, ninsoarea urmând să cadă pe tot parcursul zilei în Capitală.

Chiar și așa, . ”La momentul acesta nu este în pericol. S-a continuat să fie dată zăpada la o parte. Prognoza meteo ne arată că nivelul de precipitații ar urma să scadă. Chiar dacă va ninge mai departe, nu sunt motive de îngrijorare cu privire la meci.

Instalația de încălzire nu poate să topească zăpada, ea împiedică doar înghețarea terenului. Dacă vor mai fi probleme, se va întrerupe meciul și se vor retrasa liniile. Asta am comunicat cu observatorul meciului”, a declarat Justin Ștefan, secretarul general al Ligii.