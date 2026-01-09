”Iadul alb” peste România. Furia iernii a paralizat 32 de localități. Imagini spectaculoase din mai multe regiuni: ISU, intervenții de urgență timp de zeci de ore

ADVERTISEMENT

Atunci când are chef, natura știe să facă spectacol, iar iarna de la începutul acestui an, care și-a arătat forţele mai ales din 7 ianuarie încoace, seamănă izbitor cu sezoanele reci din copilăria multora.

Imagini spectaculoase: furia iernii s-a arătat în aproape toată România. ISU, zeci de ore de intervenții de urgență

Un adevărat asalt al naturii au trăit oamenii din mai multe localități, în special în cursul zilei de 8 ianuarie 2026, când erau în vigoare mai multe avertizări de vreme severă. Vântul turbat și ninsorile abundente, viscolite, au pus la pământ zeci de copaci în noaptea dintre 8 și 9 ianuarie, dar și stâlpi de electricitate, iar o serie de drumuri județene au fost închise.

În tot acest haos alb, pompierii de la ISU au fost în prima linie, luptându-se cu vremea, acționând neîntrerupt, timp de zeci de ore, pentru a ține situația sub control și pentru a salva vieți omenești. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în sprijinul cetățenilor și a autorităților din toată țara, unele zone fiind mai afectate decât altele. Intensificările puternice ale vântului, ninsorile și viscolul au produs efecte în 32 de localități din 15 județe: Alba Argeș, Botoșani, Maramureș, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea, precum și municipiul București.

Copaci căzuți, mașini avariate și pacienți care aveau nevoie să ajungă urgent la spital… Noapte de coșmar

Sub presiunea ”iadului alb”, echipele ISU, alături de alte structuri ale MAI, au intervenit pentru evacuarea apei din trei locuințe, 21 de curți, 14 beciuri și subsoluri, dar și de pe trei străzi. Furtuna a doborât 18 copaci și doi stâlpi de electricitate, evenimente în urma cărora au fost făcute praf șase autoturisme. Nu au lipsit nici intervențiile contracronometru pentru siguranța oamenilor: pompierii au îndepărtat elemente de construcție de la 4 imobile, care urmau să cadă, istovite de greutatea zăpezii.

Printre cele mai impresionante misiuni au fost semnalate în județul Hunedoara. Acolo, salvatorii au ajuns, în localitatea Poienița Tomii, cu o șeniletă, pentru a da la o parte nămeții, căci au trebuit să preia un pacient cu dializă care trebuia să ajungă repede la spital.

Scene tensionate au fost și la Botoșani, județ unde, pe timpul nopții, zece persoane, printre care și trei copii, au rămas blocate cu autoturismele în zăpadă. Pompierii au reușit, însă, să ajungă la acești oameni și i-au scos din capcana albă. Furia iernii a lăsat în urmă și avarii serioase în sistemul de electricitate. Cinci localități nu aveau curent în cursul dimineții de 9 ianuarie, din județele Caraș-Severin și Dolj. Bilanțul prezentat de IGSU pentru ultimele 24 de ore arată ravagiile produse de ninsorile violente: 69 de incendii gestionate, 311 intervenții pentru protecția comunităților (unele operațiuni de descarcerare) și nu mai puțin de 1.455 de misiuni de asistență medicală de urgență.

ISU, recomandări pentru populație. Mare atenție pe unde călcați!

ISU vine și cu câteva recomandări clare pentru populație în astfel de situații: să evite deplasările pe timp de viscol și ninsoare puternică, să se informeze cu privire la cât de accesibile sunt drumurile unde vor să ajungă, să urmărească buletinele meteo și mesajele transmise de autorități, să evite atingerea stâlpilor sau a firelor de electricitate căzute la pământ și să rămână în spații închise când e vâj mare.

După o noapte extrem de rece, cum a fost cea din 8 spre 9 ianuarie, autoritățile atrag atenția și asupra pericolului de pe gheață. Un pas greșit poate duce la fracturi serioase și, în cele mai nefericite cazuri, chiar la moarte: „Lasă acasă pantofii pentru vreme bună! Pe gheață contează aderența, nu stilul!”. În plus, îndepărtarea zăpezii, gheții și țurțurilor din fața locuinței sau firmei nu este doar o datorie civică, ci și o obligație legală, mai transmit autoritățile.

Un nou episod de iarnă severă e așteptat în weekend-ul 10-11 ianuarie 2026

Valul de frig nu dă semne că s-ar opri. Temperaturile vor rămâne, până pe 15-16 ianuarie, pe minus, în cea mai mare parte a țării. Un expert de la a făcut, de curând, o prognoză despre ce ne așteaptă în perioada următoare, în exclusivitate.

„Urmează o perioadă cu temperaturii scăzute. Până spre 15-16 ianuarie ne așteptăm ca temperaturile să fie sub normalul climatologic. Să fie ger noaptea și dimineața în mare parte din țară, deci temperatură sub minus 10 grade. Desigur, cele mai mici, undeva pe jumătatea de nord a țării.

Și aici, în Capitală, temperatura ar putea coborî, începând de duminică noaptea, sub minus 10 grade. O iarnă autentică. Ceea ce nu prea am mai avut în ultimii ani. În ultimii trei, patru ani și aș aminti ianuarie 2023, a fost mai degrabă vreme de primăvară. Atunci temperaturile au ajuns până la 22 de grade în lunca Dunării, deci nu a fost iarnă”, a punctat meteorologul Huștiu de la ANM, pentru FANATIK. că, deși în unele localități a ieșit deja soarele, trebuie să ne așteptăm la noi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare sâmbătă, 10 ianuarie, dar și duminică, 11, inclusiv în Capitală.