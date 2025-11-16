Ultrașii români, bătuți de Armata din Bosnia! Scenele dure s-au petrecut chiar pe stadion. Foto

ADVERTISEMENT

Clipe dure trăite de suporterii români pe stadionul Bilino Polje de la Zenica. Scene ieșite din filmele de acțiune la finalul meciului Bosnia – România 3-1. Ce s-a întâmplat după fluierul final, de fapt.

Suporterii români, bătuți de autorități la Zenica pe stadionul Bilino Polje

România a jucat sâmbătă seară în deplasare cu Bosnia în penultima etapă din preliminariile CM 2026. Miza meciului a fost locul 2 din grupa H, iar bosniacii au avut câștig de cauză după ce au câștigat cu 3-1.

Suporterii români, supărați atât din cauza scorului cât și din cauza faptului că , au refulat la final. Aceștia au intrat în conflict cu autoritățile, care nu au ezitat să aplice corecții fizice.

„Suporterii naționalei de fotbal a României au creat probleme în această seară pe stadionul Bilino Polje din Zenica, atât în timpul, cât și după meciul împotriva Bosniei și Herțegovinei.

Nu au știut să se comporte și nici să accepte înfrângerea. Astfel, suporterii României au provocat publicul gazdă, sperând să obțină o reacție din partea acestora. În schimb, au avut parte doar de intervenția poliției.

Ulterior, poliția din Zenica a trecut la acțiune împotriva lor, i-a bătut în mod brutal, iar câteva minute mai târziu i-a evacuat de pe stadionul Bilino Polje. De asemenea, merită menționat că suporterii români au încercat în repetate rânduri să sară spre gard, în special după ce Esmir Bajraktarević a marcat al doilea gol pentru „Dragoni””, au notat bosniacii de la o

România, tot mai departe de Mondial după ce a pierdut cu Bosnia

Odată cu eșecul suferit în deplasare cu Bosnia, naționala României a ratat orice șansă la clasarea pe poziția secundă în grupa preliminară H. Asta presupune acum pentru echipa noastră drumul barajului.

„Tricolorii” vor da piept cu adversari precum Italia, Polonia sau Turcia, adversarele aflate în prima urnă valorică pentru