Iadul de la Zenica! România, bătută, înjurată şi batjocorită de bosniaci. Foto + video

Bosnia-Herţegovina a câştigat cu 3-1 meciul cu România. La Zenica a fost un adevărat iad pentru „tricolori”. Atât jucătorii, cât şi fanii care au făcut deplasarea au fost înjuraţi şi batjocoriţi pe tot parcursul meciului. Cum s-a trăit meciul din tribune, în rândurile de mai jos.

Primiţi ca duşmanii la Zenica: „Ţiganii!”

„Tricolorii” au fost primiţi la Zenica ca nişte veritabili duşmani. În tribune au fost aproximativ 11.000 de fani ai gazdelor, în timp ce România a fost susţinută în „ţarcul” amenajat de bosniaci de aproximativ 550 de suporteri.

, iar o parte dintre ei au ratat meciul din cauza faptului că nu au putut ajunge la timp în Zenica. Atmosfera de pe stadion a fost apăsătoare, iar fanii gazdelor i-au primit atât pe jucători cât şi pe suporterii români cu apelativul: „Ţiganii!”, scandare care s-a auzit de mai multe ori pe stadion în timpul partidei.

Bosnia-Herţegovina visa la o dublă de vis cu România şi Austria care să califice echipa direct la Campionatul Mondial. Iar înainte de startul partidei, fanii au cântat şi au creat o atmosferă foarte caldă pentru ai lor. Dar când a venit vorba de România sau de prezentarea echipei noastre, fluierăturile şi scandările triviale au acoperit atmosfera.

Imnul României nu s-a auzit de fluierăturile bosniacilor!

Totul a culminat la intonarea imnurilor. „Deşteaptă-te, române!” nu s-a auzit la Zenica din cauza fluierăturilor fanilor gazdă, care i-au înjurat şi le-au arătat semne obscene atât „tricolorilor” de pe teren, cât şi fanilor din tribune, aşezaţi într-o margine a peluzei.

Tribunele sunt foarte apropiate de suprafaţa de joc, astfel că încurajările, respectiv injuriile au un impact şi mai mare asupra celor două echipe. Dar, „tricolorii” lui Mircea Lucescu nu s-au lăsat intimidaţi de atmosfera ostilă, cel puţin în prima parte.

Imnul României, huiduit la Zenica la meciul cu Bosnia

S-a lăsat liniştea după golul lui Bîrligea!

Fanii au răsuflat uşuraţi după ratarea lui Mihăilă, iar liniştea s-a lăsat pe „Bilino Polje” . Singurii care se mai auzeau au fost fanii „tricolori” cu celebra scandare: „România, România!”.

Buna dispoziţie a dispărut rapid în rândul fanilor bosniaci, fiind înlocuită imediat cu presiunea asupra propriei echipe. După gol s-au auzit primele fluierături la adresa propriilor jucători.

Mai mult, fanii şi-au pierdut răbdarea după minutul 25 şi au început să taxeze prin huiduieli pasele înapoi ale jucătorilor. România s-a apărat foarte bine şi a avut puţine breşe în apărare.

Singurele ocazii ale bosniacilor au venit după greşelile individuale ale lui Ghiţă şi Racoviţan, care au judecat greşit două faze şi le-au oferit gazdelor posibilitatea de a egala. Radu a fost ocrotit de bară în finalul primei reprize şi la cabine s-a intrat cu scorul de 1-0.

Ultraşii bosniaci, show pirotehnic de amploare! Cum i-au batjocorit pe români

S-au întâmplat incidente şi în afara stadionului. „BHFanaticos”, cea mai periculoasă facţiune de fani a Bosniei, şi-a continuat războiul cu Federaţia şi a pregătit un show pirotehnic de amploare.

Ultraşii au refuzat să vină la meci, în schimb s-au prezentat în spatele tribunei oficiale, cu torţe şi fumigene. Forţele de ordine au intrat în alertă, de teamă ca ultraşii să nu forţeze intrarea în stadion.

, având mai multe bannere prin care românii sunt ilustraţi în ipostaze de cerşetori. În faţa arenei s-au strâns câteva sute de fani.

Arbitrul a luat atitudine după scandările xenofobe din tribune

Repriza secundă a început cum nu se poate mai prost pentru naţionala României. Chipciu şi Mihăilă au bâlbâit o minge în banda stângă şi i-ai permis lui Memic să centreze. Dzeko a câştigat duelul cu Racoviţan şi a egalat.

Tribunele au prins din nou viaţă, iar jignirile la adresa naţionalei noastre s-au reluat. Arbitrul Michael Oliver a luat atitudine şi a anunţat că se vor lua măsuri dacă scandările xenofobe la adresa naţionalei României vor continua.

Veştile proaste au continuat pentru „tricolori” şi Denis Drăguş a văzut cartonaşul roşu la doar două minute după o intrare dură asupra lui Nikola Katic. Michael Oliver i-a arătat direct „roşu”, spre disperarea atacantului.

Gestul sfidător al bosniacilor după golul doi!

Zenica a fost iad pentru „tricolori” încă din startul meciului, dar în primele 45 de minute jucătorii lui Mircea Lucescu au reuşit să facă faţă atmosferei ostile.

Repriza a doua a avut o desfăşurare de coşmar, iar în minutul 80, Bosnia a trecut la conducere după eurogolul lui Bajraktarevic, care a aprins tribunele. Sfidător şi gestul jucătorilor bosniaci, care s-au dus să se bucure în faţa peluzei în care se aflau fanii „tricolori”.

În prelungiri, gazdele au marcat şi golul de 3-1, prin Tabakovic. Bosnia.-Herţegovina va lupta la Viena pentru calificarea directă la Campionatul Mondial. România va încheia grupa pe locul 3 şi va merge la baraj din Liga Naţiunilor.

Un eşec dureros pentru naţionala României, care a clacat în iadul de la Zenica, fanii gazdelor având o crasă lipsă de respect faţă de tot ceea ce a însemnat naţionala „tricoloră”. Înjurături, scandări triviale, xenofobe, provocări, batjocură şi o înfrângere dureroasă… toate acestea au fost suferite de România la Zenica.