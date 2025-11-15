Iadul de la Zenica! România, bătută, înjurată şi batjocorită de bosniaci. Foto + video

Bosnia-Herţegovina a câştigat cu 3-1 meciul cu România. La Zenica a fost un adevărat iad pentru „tricolori”. Atât jucătorii, cât şi fanii care au făcut deplasarea au fost înjuraţi şi batjocoriţi pe tot parcursul meciului. Cum s-a trăit meciul din tribune, în rândurile de mai jos.
„Tricolorii” au fost primiţi la Zenica ca nişte veritabili duşmani. În tribune au fost aproximativ 11.000 de fani ai gazdelor, în timp ce România a fost susţinută în „ţarcul” amenajat de bosniaci de aproximativ 550 de suporteri.
Fanii României au acuzat controalele excesive ale autorităţilor bosniace, iar o parte dintre ei au ratat meciul din cauza faptului că nu au putut ajunge la timp în Zenica. Atmosfera de pe stadion a fost apăsătoare, iar fanii gazdelor i-au primit atât pe jucători cât şi pe suporterii români cu apelativul: „Ţiganii!”, scandare care s-a auzit de mai multe ori pe stadion în timpul partidei.
Bosnia-Herţegovina visa la o dublă de vis cu România şi Austria care să califice echipa direct la Campionatul Mondial. Iar înainte de startul partidei, fanii au cântat şi au creat o atmosferă foarte caldă pentru ai lor. Dar când a venit vorba de România sau de prezentarea echipei noastre, fluierăturile şi scandările triviale au acoperit atmosfera.
Totul a culminat la intonarea imnurilor. „Deşteaptă-te, române!” nu s-a auzit la Zenica din cauza fluierăturilor fanilor gazdă, care i-au înjurat şi le-au arătat semne obscene atât „tricolorilor” de pe teren, cât şi fanilor din tribune, aşezaţi într-o margine a peluzei.
Tribunele sunt foarte apropiate de suprafaţa de joc, astfel că încurajările, respectiv injuriile au un impact şi mai mare asupra celor două echipe. Dar, „tricolorii” lui Mircea Lucescu nu s-au lăsat intimidaţi de atmosfera ostilă, cel puţin în prima parte.
Fanii au răsuflat uşuraţi după ratarea lui Mihăilă, iar liniştea s-a lăsat pe „Bilino Polje” după golul lui Bîrligea. Singurii care se mai auzeau au fost fanii „tricolori” cu celebra scandare: „România, România!”.
Buna dispoziţie a dispărut rapid în rândul fanilor bosniaci, fiind înlocuită imediat cu presiunea asupra propriei echipe. După gol s-au auzit primele fluierături la adresa propriilor jucători.
Mai mult, fanii şi-au pierdut răbdarea după minutul 25 şi au început să taxeze prin huiduieli pasele înapoi ale jucătorilor. România s-a apărat foarte bine şi a avut puţine breşe în apărare.
Singurele ocazii ale bosniacilor au venit după greşelile individuale ale lui Ghiţă şi Racoviţan, care au judecat greşit două faze şi le-au oferit gazdelor posibilitatea de a egala. Radu a fost ocrotit de bară în finalul primei reprize şi la cabine s-a intrat cu scorul de 1-0.
S-au întâmplat incidente şi în afara stadionului. „BHFanaticos”, cea mai periculoasă facţiune de fani a Bosniei, şi-a continuat războiul cu Federaţia şi a pregătit un show pirotehnic de amploare.
Ultraşii au refuzat să vină la meci, în schimb s-au prezentat în spatele tribunei oficiale, cu torţe şi fumigene. Forţele de ordine au intrat în alertă, de teamă ca ultraşii să nu forţeze intrarea în stadion.
„BHFanaticos” au batjocorit şi România, având mai multe bannere prin care românii sunt ilustraţi în ipostaze de cerşetori. În faţa arenei s-au strâns câteva sute de fani.
Repriza secundă a început cum nu se poate mai prost pentru naţionala României. Chipciu şi Mihăilă au bâlbâit o minge în banda stângă şi i-ai permis lui Memic să centreze. Dzeko a câştigat duelul cu Racoviţan şi a egalat.
Tribunele au prins din nou viaţă, iar jignirile la adresa naţionalei noastre s-au reluat. Arbitrul Michael Oliver a luat atitudine şi a anunţat că se vor lua măsuri dacă scandările xenofobe la adresa naţionalei României vor continua.
Veştile proaste au continuat pentru „tricolori” şi Denis Drăguş a văzut cartonaşul roşu la doar două minute după o intrare dură asupra lui Nikola Katic. Michael Oliver i-a arătat direct „roşu”, spre disperarea atacantului.
Zenica a fost iad pentru „tricolori” încă din startul meciului, dar în primele 45 de minute jucătorii lui Mircea Lucescu au reuşit să facă faţă atmosferei ostile.
Repriza a doua a avut o desfăşurare de coşmar, iar în minutul 80, Bosnia a trecut la conducere după eurogolul lui Bajraktarevic, care a aprins tribunele. Sfidător şi gestul jucătorilor bosniaci, care s-au dus să se bucure în faţa peluzei în care se aflau fanii „tricolori”.
În prelungiri, gazdele au marcat şi golul de 3-1, prin Tabakovic. Bosnia.-Herţegovina va lupta la Viena pentru calificarea directă la Campionatul Mondial. România va încheia grupa pe locul 3 şi va merge la baraj din Liga Naţiunilor.
Un eşec dureros pentru naţionala României, care a clacat în iadul de la Zenica, fanii gazdelor având o crasă lipsă de respect faţă de tot ceea ce a însemnat naţionala „tricoloră”. Înjurături, scandări triviale, xenofobe, provocări, batjocură şi o înfrângere dureroasă… toate acestea au fost suferite de România la Zenica.