„Iadul” lui Trump prinde contur. Americanii au făcut lista ţintelor pe care le vor distruge, Israelul îi sfătuieşte pe iranieni să evite trenurile

După ce a epuizat toate celelalte opțiuni, Trump și-a intensificat recent amenințările, declarând public că, dacă regimul iranian nu redeschide Strâmtoarea Ormuz până marți seară (miercuri dimineaţa la ora 3, în România), va „dezlănţui iadul” în Iran, iar bombardamente fără precedent vor pune la pământ instalațiile energetice ale Teheranului și vor distruge podurile din ţară.

Mai mulți oficiali americani au dezvăluit că planificatorii militari revizuiesc listele cu ţintele potențiale, pentru a-i oferi lui Trump opțiuni operaționale în cazul în care preşedintele SUA decide bombardarea infrastructurii energetice. În Iran există numeroase obiective energetice asociate utilizării militare, iar în cazul acesta pot fi considerate ținte militare legitime, spun ei, mai ales în cazul în care furnizează combustibil pentru lansatoare mobile de rachete.

Un alt oficial, citat de The Wall Street Journal, susţine că pe parcursul conflictului armata iraniană ar fi lansat „în mod deliberat rachete și drone din zone civile”, precum parcuri sau din apropierea școlilor, fapt care nu face decât să crească riscurile pentru populație, deoarece şi aceste locații ar putea deveni ținte legitime.

Conform presei americane, care citează experți în strategie energetică, centralele electrice care ar putea fi bombardate în următoarele ore ar fi următoarele:

centralele Damavand și Rudeshur, din Teheran;

centrala Shahid Salimi din Necka, pe coasta Mării Caspice;

centrala electrică Shahid Montazeri din Isfahan;

centralele din Bandar Abbas și din regiunea Golful Persic, în zona Strâmtorii Ormuz.

Conform datelor publice, centrala Damavand este una dintre cele mai mari centrale pe gaz cu ciclu combinat din Iran, situată la aproximativ 50 km sud-est de Teheran, cu o capacitate de circa 2900 MW, fiind o sursă esențială de energie pentru capitală. Centrala Rudeshur, aflată în sud-vestul Teheranului, este un alt punct important pentru alimentarea coridorului industrial Teheran–Saveh.

Centrala Shahid Salimi reprezintă un nod energetic major pe litoralul Mării Caspice și este totodată una dintre cele mai importante centrale termice din nordul Iranului. Centrala Shahid Montazeri furnizează energie pentru orașul Isfahan și pentru industriile majore din zonă, inclusiv combinate siderurgice și rafinării. La rândul lor, centralele din Bandar Abbas și din Golful Persic sunt esențiale pentru funcționarea industrială și energetică a regiunii Strâmtorii Ormuz, alimentând porturi, instalații de desalinizare și industrii precum cea a aluminiului și oțelului.

„Sistemul energetic iranian este dispersat geografic şi are o capacitate mare de a rezista la daune locale”

Rețeaua electrică a Iranului depinde aproape în totalitate de combustibili fosili, cu circa 150 de centrale la nivel naţiona, majoritatea bazate pe gaze naturale. Cele mai mari 15–20 de centrale abia dacă produc însă în jur de 15% din totalul energiei electrice generate în țară. Bazat pe aceste considerente, Umud Shokri, expert în strategie energetică și cercetător principal asociat la Universitatea George Mason, spune că, deși asupra rețelei electrice iraniene ar afecta civilii din toată ţara, natura relativ dispersată a rețelei electrice iraniene ar face dificilă întreruperea completă a alimentării cu energie pentru scopuri militare.

„Sistemul este dispersat geografic, are surse de energie diverse și adoptă un design de rețea interconectată, ceea ce îi conferă o capacitate mare de a rezista la daune locale”, a spus acesta.

El a mai arătat că distrugerea unor centrale de mari dimensiuni ar necesita bombardamente masive, iar rețeaua electrică a Iranului ar putea compensa parțial pierderile prin redistribuirea energiei. În plus, majoritatea instalațiilor militare iraniene dispun de generatoare de rezervă sau sisteme alternative de alimentare.

„Teoretic, ar putea fi vizate anumite stații de transformare sau linii de transport care alimentează obiective militare, însă, în practică, este foarte dificil să lovești exclusiv ținte militare fără a afecta alimentarea civilă, deoarece infrastructura este comună”, a explicat acesta.

În ultimele zile, asupra unor ținte non-energetice din Iran, inclusiv cea mai mare oțelărie a țării, instalații petrochimice și un pod emblematic. Atacul asupra celui mai înalt pod din ţară a provocat moartea a 8 persoane și rănirea altor 95.

Israelul îi avertizează pe civilii iranieni să nu folosească trenurile

Un oficial israelian a declarat că armata ţării sale așteaptă doar să primească undă verde de la SUA pentru a lansa atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene. Până acum, atacurile israeliene au vizat în special sectoarele oțelului, petrochimiei și farmaceutic, care generează venituri de miliarde de dolari pentru Iran.

The Wall Street Journal a subliniat că atacurile asupra infrastructurii civile ar putea încălca dreptul internațional și ar riscă să transforme conflictul într-un război de uzură economică. Totuşi, Donald Trump nu s-a sfiit să spună în conferinţa sa de presă ţinută luni noapte: „Dacă vor fi norocoși, dacă vor mai avea o țară, iranienilor le va lua 20 de ani să reconstruiască”.

Un indiciu că războiul intră într-o nouă fază este un avertisment pe care l-a transmis Israelul civililor iranieni, cerându-le să nu călătorească cu trenul. „Dragi cetățeni, pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm ca din acest moment și până la ora 21.00, ora Iranului, să evitați folosirea și deplasarea cu trenul în întreaga țară. Prezența dumneavoastră în trenuri și în apropierea liniilor ferate vă pune viața în pericol”, a transmis armata israeliană. Ultimatumul pe care Donald Trump i l-a dat Iranului expiră în noaptea de marţi spre miercuri, la ora 03.00, ora României.