Iahtul lui Roman Abramovici, la adăpost de autorități. Unde își ține fostul patron de la Chelsea bijuteria de 700 de milioane de dolari

Roman Abramovici, , nu renunță la iahtul său. Cunoscutul oligarh rus își ține ambarcațiunea departe de zona în care autoritățile pot interveni.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu iahtul oligarhului Roman Abramovici

Anul 2022 a venit cu sancțiuni mari pentru Abramovici și alți oligarhi ruși, care au fost sancționați în în urma invadării Ucrainei de către armata lui Vladimir Putin. Cunoscutul om de afaceri a fost nevoit atunci să își vândă toate acțiunile de la Chelsea (2.500.000.000 £).

Acesta își ține iahtul imens, denumit „Eclipse”, departe de zona în care autoritățile pot interveni. Mai exact, ambarcațiunea este ancorată de aproape 3 ani în portul Marmaris, Turcia, fără să se fi oprit din funcționare de atunci, notează

ADVERTISEMENT

Valoarea iahtului deținut de Roman Abramovici. Cât costă bijuteria oligarhului rus

, când a plătit aproape 500.000.000 de lire sterline pentru bijuteria care plutește pe apă și care dispune de dotări de top.

Ambarcațiunea a fost pentru o perioadă de timp cel mai mare iaht din lume, înregistrând o punte de 162 de metri și o greutate de 13,654 de tone, viteză de 46,67 de kilometri la oră (depășit în 2013 de Azzam).

ADVERTISEMENT

Pe iaht, care valorează în prezent aproximativ 700 de milioane de dolari, se află două heliporturi, o sală de cinema, o piscină, o discotecă şi un mini-submarin. În plus, barca are un aparat care bruiază aparatele foto și a fost dotată ulterior și cu un sistem antirachetă, un submarin, geamuri antiglonț, precum și un sistem de climatizare ce merge continuu pe bază de carburant.