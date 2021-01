Iahtul lui Remus Truică produce lunar sume amețitoare. Cât costă să-l închiriezi

Iahtul lui Remus Truică este considerat una dintre cele mai somptuoase ambarcațiuni din Marea Caraibilor și produce sume amețitoare, fiind închiriat cu peste 100.000 de euro pe lună.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oferit de Remus Truică fostei sale soții, iahtul „Irina” valorează șapte milioane de euro și dispune de condiții de lux pentru cei cazați la bordul lui. Din cauza gradului de ocupare, rezervările trebuie făcute cu mult timp înainte.

Remus Truică este un afacerist controversat, fost consilier în Cabinetele lui Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu. A fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare, în dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale din Băneasa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iahtul lui Remus Truică produce sume amețitoare

Iahtul pe care Remus Truică i l-a dăruit fostei soții produce sume colosale de bani, fiind închiriat cu 27.500 – 30.250 de dolari pe săptămână, depășind 100.000 de euro lunar. Ambarcațiunea găzduiește șapte persoane la bord, oferind condiții de cinci stele, însă rezervările trebuie făcute din timp, potrivit informațiior oferite de spynews.ro.

Valoarea iahtului este de șapte milioane de euro, iar compania care se ocupă cu închirierea menționează că acesta dispune de dormitoare luxoase, dotate cu aparatură modernă, un living destul de spațios. În plus, iahtul are numeroase dotări, cum ar fi existența echipamentelor pentru scufundare și punți pentru băi de soare.

ADVERTISEMENT

Acum opt ani, iahtul apărea în documentele unei companii în contextul unui proces de execuare silită. „The Eastern Caribbean Supreme Court in The High Court of Justice” a eliberat un document conform căruia soții Irina și Remus Truică dețineau funcții de conducere în cadrul unui offshore, IRNAMA LTD.

Inițial, „United International Trust” era compania care administra acest offshore. Managerul companiei era Remus Truică și deținea 50.000 de părți sociale în cadrul societății, în timp ce soția lui era director adjunct. Iahtul „Irina” făcea parte din patrimoniul companiei, valorând în jude de patru milioane de euro la vremea respectivă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este Remus Truică

Remus Truică este un om de afaceri care a stârnit diverse controverse. Ajuns consilier în Cabinetele lui Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu, acesta a intrat în afaceri la începutul anilor ’90, fiind patronul unei săli de jocuri.

Cu ajutorul soției lui Adrian Năstase, care îl cunoștea pe tatăl lui Truică, afaceristul a intrat în lumea politicii, lucru care s-a dovedit a fi de mare ajutor. Legătura cu fostul premier al României i-a adus clienți importanți la TeleNet, firma pe care o deținea și care în 2002 a fost vândută cu 1 milion de euro către RDS, potrivit B1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După ce a obținut două hectare de teren din Pădurea Snagov, Remus Truică, unde și-a ridicat palatul. În 2007 a înființat compania BRG Residencial Consulting Sevices și a colaborat cu israelianul Beny Steinmetz, implicat și el în dosarul Ferma Băneasa.

După ce a ieșit din politică, Remus Truică s-a ocupat doar de afaceri litigioase, cu ajutorul cărora a cumpărat mai multe case de vacanțp și apartamente de lux, dar și iahtul menționat mai sus și alte mașini de lux. A avut o relație cu Patricia Kaas, din cauza căreia soția a divorțat de el.