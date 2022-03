Lista celor mai importante iahturi confiscate de la oligarhii lui Putin. Valoarea lor depășește cu ușurință 1 miliard de euro!

Pentru a pune cât mai multă presiune pe Rusia, după ce Vladimir Putin a trecut la atac și a invadat Ucraina, comunitatea internațională a ales calea sancțiunilor economice, una dintre puținele pârghii reale pe care le are la dispoziție împotriva activității militare a Moscovei.

Pentru că regimul instituit de Vladimir Putin se bazează în mod explicit pe , sancțiunile au urmărit să afecteze nu doar economia țării, ci și averile acestora. Bunurile și activele deținute de președinte în străinătate au fost confiscate sau înghețate și același lucru se întâmplă, pe cât posibil, cu averile pe care le au oligarhii în țări străine. Iahturile au devenit un punct important pe lista autorităților care caută să confiște cât mai mult din averile celor care îi oferă sprijin lui Putin.

Din varii motive, mulți oligarhi au ales iahturile ca investiții prin care să-și țină măcar o parte din bani departe de posibilul control al lui Vladimir Putin. Mulți și-au cumpărat astfel de nave ”după chipul și asemănarea” averilor pe care le are fiecare. Dacă unii și-au permis iahturi de ”câteva” milioane de dolari, alții au dus lucrurile mai departe și au investit în mega-iahturi care valorează mai bine de jumătate de miliard de dolari!

Probabil cel mai impresionant mega-iaht pe care l-au confiscat (cu toate că în cazul de față, termenul trebuie ușor adaptat situației) autoritățile este Dilbar, cel pe care îl deține Alișer Usmanov. Nava nu a fost confiscată în adevăratul sens al cuvântului, însă agenția vamală federală a Germaniei ar trebui să acorde o derogare la export iahtului, pentru ca acesta să poată părăsi portul din Hamburg, unde se afla pentru modernizări. În lipsa acestei derogări, iahtul nu are permisiunea de a pleca din port. Astfel, situația confiscării nu este definitivată, însă e sigur că Dilbar nu poate pleca nicăieri.

Iahtul lui Usmanov are lungimea de 156 de metri, cântărește 15.917 de tone și este ”cel mai mare iaht cu motor din lume, raportat la greutatea brută.” Valoarea acestuia este cu adevărat impresionantă: estimările sugerează că ar valora între 600 și 700 de milioane de dolari, iar construcția sa a fost un efort desfășurat pe mai bine de patru ani de zile.

Italienii au confiscat în urmă cu doar câteva zile mega-iahtul deținut de Andrei Melnicenko, Și acesta este unul dintre cele mai mari și mai luxoase iahturi din lume, valoarea sa fiind estimată la aproximativ 578 de milioane de dolari, în prezent. Nava, denumită ”SY A”, se află într-un port din Torino.

Italy’s financial police ( ) has just frozen “SY A” – a sailing yacht worth ~€530m located in the Port of Trieste. The yacht could be linked indirectly to Andrey Igorevich Melnichenko – an individual in the EU sanctions list.

— Ferdinando Giugliano (@FerdiGiugliano)