Iancu Sterp a spus de ce nu a invitat-o pe Daniela Iliescu la cununia civilă: “Nu este un scandal”

Iancu Sterp a explicat de ce nu a invitat-o și pe Daniela Iliescu la cununia civilă cu Denisa. Fratele lui Culiță Sterp a vrut să clarifice situația tensiunilor din familie.

De ce Iancu Sterp nu a invitat-o pe Daniela Iliescu la cununia civilă. Fratele lui Culiță a dezvăluit adevăratul motiv

În urmă cu câteva zile, . Cei doi s-au cununat civil, iar alături de ei au fost prietenii, dar și unii dintre membrii familiei.

ADVERTISEMENT

De la eveniment au lipsit, însă, câteva persoane dragi, lucru care a reprezentat un șoc pentru internauți. Culiță Sterp a fost nevoit să lipsească din motive profesionale, dar .

După comentariile apărute în mediul online, Iancu Sterp a ținut să lămurească lucrurile. Fratele mai mic al lui Culiță a spus că este normal să existe neînțelegeri în familie, mai ales între femei.

ADVERTISEMENT

Tânărul a spus că aceste tensiuni nu ar trebui să le afecteze legăturile dintre membrii familiei. Iancu Sterp s-a gândit că Daniela Iliescu nu va veni la eveniment neînsoțită de Culiță. Din acest motiv, nici nu a insistat ca aceasta să vină.

“Foarte multă lume a creat un întreg scandal pe tema asta, că nu au venit Daniela şi Milan la cununie pentru că Culiță a fost plecat. Ei bine, scandalul ăsta a fost creat pe internet de unii oameni, în realitate între noi nu este niciun scandal, nu în familia noastră.

ADVERTISEMENT

Poate există unele neînțelegeri, mai mult între femei, voi femeile sunteți, în general, mai arțăgoase, dar nu este un scandal cum l-ați creat voi pe rețelele de socializare.

Pe scurt, eu am chemat pe toată lumea la cununie, l-am chemat și pe Culiță, pe Geta, pe Ileana şi, când i-am chemat pe ei, era logic că fiecare trebuie să vină cu familia, nu m-am apucat să sun pe fiecare în parte.

ADVERTISEMENT

Dacă am chemat-o pe Geta, nu m-am apucat să-l sun şi pe Sebi”, a explicat Iancu Sterp într-un videoclip postat pe canalul de .

Motivul pentru care a lipsit Culiță Sterp de la cununia civilă a fratelui său

Culiță Sterp avea o cântare chiar în ziua în care Iancu a avut cununia civilă. Evenimentul a fost în altă țară, așa că nu a putut să îl anuleze. În schimb, acesta va fi prezent la cununia religioasă și la petrecerea de nuntă.

Iancu Sterp nu s-a gândit să o cheme pe Daniela Iliescu singură, mai ales că știa despre neînțelegerile pe care aceasta le are cu mama și cu surorile lui. Tânărul nu a vrut ca logodnica fratelui său să fie într-o situație incomodă.

“Culiță mi-a spus că are cântare luată atunci și nu are cum să se facă de minune la oamenii ăia, cânta și în altă țară, deci nu avea cum să ajungă. Atunci i-am zis că nu-i nimic pentru că o să fie prezent la nuntă și la cununia religioasă.

Nu m-am gândit că ar trebui să o chem pe Daniela separat, nici prin cap nu mi-a trecut, știam că nu o să vină fără Culiță și are unele neînțelegeri cu Geta, Ileana, mama, dar sunt niște neînțelegeri mici, banale, din punctul meu de vedere.

Nu e un ditamai scandalul. Am ştiut că nu vrea să vină fără Culiță și nu am insistat să o pun într-o situaţie proastă şi să nu se simtă confortabil”, a mai spus Iancu Sterp.

Ce i-a transmis Daniela Iliescu lui Iancu Sterp

Iancu Sterp a mai spus că a vorbit cu ea și că ea a spus că nu a fost chemată. Ulterior, Daniela Iliescu și-a cerut scuze pentru ceea ce a scris.

“Eu am vorbit cu ea, a lăsat un comentariu că n-a fost chemată și i-am spus că nu e în regulă comentariul, pentru că ea știe clar că nu ar fi venit fără Culiță și, într-adevăr, şi-a cerut și ea scuze și a zis că a fost un impuls de moment.

(…) Părea, din ce am citit eu, ca și cum noi nu am vrut-o acolo. Eu mi-aş fi dorit din toată inima să fi fost și ea cu Milan acolo, doar că am știut că nu se poate și atunci nu am forțat”, a continuat Culiță Sterp.

În ciuda neînțelegerilor, Daniela Iliescu i-a transmis un mesaj lui Iancu Sterp. Aceasta i-a urat tânărului multă fericire cu ocazia căsătoriei.

“Casă de piatră! Să fiți fericiți toată viața”, a fost mesajul lăsat de Daniela Iliescu. “Mulțumim, draga noastră”, a răspuns Iancu Sterp.