Iancu Sterp, convins de mama Geta să se însoare? Actorul din Haita lui BRomania: „La început o să fiu bun, apoi o să fiu rău”

Iancu Sterp a devenit actor în cel mai nou film produs de BRomania, „Haita în acțiune”, o producție care va apărea în cinematografe undeva în primăvara anului viitor.

Iancu Sterp, despre rolul din filmul „Haita în acțiune”: „Personajul e așa și așa, și polițist bun, și polițist rău”

FANATIK l-a contactat pe fostul concurent de la Puterea dragostei pentru a ne povesti câte ceva despre această nouă experiență, dar și despre cealaltă schimbare importantă din viața sa, acesta fiind implicat într-o relație cât se poate de serioasă.

Tânărul este extrem de entuziasmat în legătură cu rolul pe care îl joacă, personajul Dinu, fiind unul destul de complex. Întrebat de FANATIK dacă a luat lecții pentru acest rol, acesta a spus că nu a fost cazul, dezvăluind câte ceva despre omul în pielea căruia a intrat.

„Este un film foarte interesant, produs de BRomania. Joacă mai multe persoane cunoscute, printre care și Antonia. Nu am luat lecții de actorie pentru acest rol. Pot să zic că personajul e așa și așa, și polițist bun, și polițist rău. La început o să fiu bun, apoi o să fiu rău”, a declarat Iancu Sterp pentru FANATIK.

În producția lui Dima joacă și Antonia

Despre producția „Haita în acțiune” ne-a vorbit, de curând, și Antonia, care se prezintă ca o polițistă „bad-ass”. Pentru Antonia, colaborarea cu Matei Dima nu este o premieră. Cei doi au mai filmat până acum, ba chiar au fost imaginea unei cunoscute firme de telefonie mobilă în urmă cu mai mulți ani.

„Ce a contat foarte mult a fost și faptul că Matei (n.r. Dima) e parte din acest proiect. Avem super chimie, am mai filmat împreună și pentru mine este esențial să am lângă mine oameni cu care rezonez, cu care pot comunica deschis. În plus, este o onoare pentru mine să fiu alături de atâția oameni talentați”, ne-a declarat recent Antonia.

Revenind la Iancu Sterp și schimbările din viața sa, nu se laudă doar cu succes pe plan profesional, ci și în viața sentimentală. După cum știe deja toată lumea, Iancu iubește din plin, iar tânăra care i-a furat inima se numește Denisa.

Nu exclude căsătoria cu Denisa: „Nu am stabilit încă nimic legat de nuntă”

Întrucât au apărut tot felul de zvonuri despre o posibilă căsătorie cu aceasta, Iancu a vrut să clarifice ce s-a speculat în mediul online. Tânărul nu are bătută în cuie nunta cu Denisa, dar asta nu înseamnă că nu ar face pasul cel mare.

„Nu am stabilit încă nimic legat de nuntă. Nu excludem căsătoria. Ne înțelegem foarte bine. Ne știm din liceu”, ne-a zis Iancu Sterp, care a promis că va posta un vlog în zilele următoare în care va povesti cum s-a născut, de fapt, povestea de iubire cu Denisa.

Fratele lui Culiță Sterp a fost și este destul de discret cu viața personală, până să apară Denisa în viața lui. Fata cu care s-a mutat a cucerit-o și pe mama Geta, mama lui Iancu dezvăluind că tânăra este extrem de harnică și că o iubește deja ca pe fiica ei.

La , mama lui Iancu a făcut o serie de live-uri pe Instagram în care o lăuda necontenit pe Denisa. A spus despre ea că este exact fata pe care și-ar fi dorit-o pentru băiatul ei, frumoasă și bună gospodină.