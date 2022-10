Iancu Sterp, detalii noi despre relația cu Denisa: ”E o poveste lungă”

Fostul concurent de la Survivor România a oferit noi detalii despre cu frumoasa șatenă cu care s-a afișat în ultima perioadă. Luptătorul și actuala iubită au făcut un pas important legat de povestea lor de dragoste.

Iancu Sterp, dezvăluiri despre iubita sa, Denisa. Pasul făcut de cei doi parteneri

Iancu Sterp și Denisa au decis să locuiască împreună, deși nu au o legătura amoroasă foarte veche, ci mai degrabă una care durează de câteva luni. Și-au închiriat un apartament la Timișoara și vor sta și mai mult unul cu celălalt.

Fratele mai mic al lui Culiță Sterp a dezvăluit că este fericit, mai ales că o știe pe șatenă încă din perioada liceului. Cei doi au format un cuplu când erau mici și au păstrat legătura după ce au decis să o ia pe drumuri diferite.

„E poveste lungă. Povestea noastră e de opt ani, numai că nu ne știa nimeni, nu eram la TV. E din liceu, eu eram în clasa a X-a, ea a IX-a, eram mai copii, am fost atunci împreună, eram mai necopți la minte.

După care am luat-o pe drumuri un pic separate, dar uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum.

A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea.

În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți.

Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut”, a mărturisit Iancu Sterp pe canalul său de .

Iancu Sterp și Denisa, primul pas împreună

Iancu Sterp și Denisa au făcut deja primul pas împreună, însă au pornit cu stângul pentru că șatena a luat amendă pentru parcare neregulamentară. a blocat niște vecini din blocul în care stă cu artistul.

„Am început cu stângul mutarea asta la Timișoara, dar nu-i nimic, cum a zis și Denisa, dacă începem cu stângul, terminăm cu dreptul”, a completat fostul participant de la Puterea Dragostei.