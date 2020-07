Iancu Sterp s-a cuplat cu Ella de la Puterea Dragostei! Cum a reacționat fosta iubită la aflarea acestei vești

Chiar dacă nu a reușit să o învingă pe Elena Ionescu și să pună mâna pe marele premiu de la Survivor România, Iancu Sterp a dat lovitura în plan sentimental. De când s-a întors din Republica Dominicană, fostul Războinic a intrat în grațiile uneia dintre cele mai râvnite concurente de la Puterea Dragostei.

Este vorba despre Ella, bruneta pe care tânărul a încercat să o cucerească și în momentul în care se afla în casa dragostei. Nu a fost să fie, iar fratele lui Culiță Sterp s-a îndrăgostit de Denisa și părea că relația lor va avea un final fericit.

Cum ochii care nu se văd se uită (n.r. Denisa locuiește la Londra), cei doi s-au despărțit imediat după finala Survivor, iar gurile rele spun că motivul despărțirii ar fi chiar Ella, de care Iancu s-a apropiat în ultima perioadă. Asta deși inițial au considerat-o „vinovată” pe Emy Alupei, fosta concurentă din tabăra Faimoșilor.

Iancu Sterp a cucerit-o pe Ella de la Puterea Dragostei

În plus, idila lor nu mai e un secret pentru nimeni, în ciuda faptului că amândoi continuă să nege lucrurile evidente. Într-un mesaj publicat recent pe rețelele de socializare, Ella a încercat să îi convingă pe admiratori că între ea și Iancu nu există altceva decât o frumoasă prietenie.

„Am văzut că se aberează foarte mult cum că ea as avea o relație cu Iancu! Opriți-vă, suntem prieteni! Punct! Urmăriți emisiunea și veți vedea!”, a scris concurenta de la Puterea Dragostei. Aceeași atitudine a avut-o și tânărul de 21 de ani în vlogul postat pe propriul canal de Youtube.

Reacția Denisei la aflarea veștii că Iancu și Ella sunt din nou împreună

„Am primit foarte multe întrebări legate de faptul că Iancu vorbește din nou cu Ella. Sincer, nu am nici o părere, fiecare vorbește cu cine vrea. Noi ne-am separat de vreo lună și nu mai contează pentru mine cu cine vorbește și cu cine nu. Chiar nu-mi pasă.

Părerea mea despre Ella e că e o fată super și chiar… nu știu… Nu sunt resentimente și totul e ok, stați cuminți, nu mă mai ”tăgg-uiți” în toate postările că nu e situația chiar așa cum pare.

Chiar nu sunt supărată deloc (n.r. Ella). Ea e o fată foarte de treabă. Noi ne-am despărțit, nu e ca și cum s-a băgat peste relația mea, nu aș avea de ce să fiu supărată. Băiatul e singur, ea e singură, nu fac rău la nimeni.

Nu mă mai gândesc la Iancu, am trecut peste, nu mai am sentimente față de el. Normal, mereu o să rămână o simpatie și amintiri frumoase dar pur și simplu nu mă mai gândesc la trecut, merg înainte. Acum nu am o relație. Sincer, acum vreau să mă focusez mai mult pe jobul meu”, a declarat Denisa într-un interviu acordat recent.

