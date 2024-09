Iancu Sterp și Denisa Coțolan se pregătesc de nuntă! Când și unde va avea loc evenimentul și cine vor fi nașii

Iancu Sterp și Denisa Coțolan își spun “DA”! Dezvăluiri despre locația și data nunții mult așteptate. Pe cine au ales să le fie nași?

Iancu Sterp și Denisa Coțolan au dat vestea cea mare – se căsătoresc! Sora lui Iancu, Ileana Sterp, a fost cea care a dat din casă, dezvăluind

Data aleasă pentru celebrarea iubirii lor nu este una întâmplătoare. Iancu și Denisa își vor uni destinele pe 27 octombrie 2024, exact în aceeași zi în care , și-au unit destinele în urmă cu cinci ani. Se pare că data are o însemnătate specială pentru familia Sterp.

Mai mult, mirii au ales să facă petrecerea în același salon unde Ileana a avut propria nuntă. Ea a mărturisit că fratele ei și viitoarea cumnată o sună întruna pentru sfaturi.

„Se însoară mezinul familiei pe 27 octombrie. Este exact ziua în care eu și soțul meu am avut nunta în anul 2019. Așa s-a nimerit. Fac la aceeași sală unde am făcut și noi. M-au sunat în legătură cu multe detalii și îi ajut cu plăcere. Pe Iancu nu îl văd emoționat deloc, mai degrabă pe Denisa. Cred că așa este în majoritatea cazurilor, noi femeile ne stresăm mai tare: rochia, pantofii, toate cele, dar bărbații…”, a declarat Ileana Sterp la emisiunea Follow us!, potrivit

Cine sunt nașii și ce rochie de mireasă va purta Denisa Coțolan?

Ca la orice nuntă, nașii sunt foarte importanți, fiind martori spirituali la uniunea celor doi miri. În cazul lui Iancu și al Denisei, alegerea a căzut asupra unui cuplu din Sibiu. Este vorba despre un prieten vechi al lui Iancu și soția acestuia, care au devenit între timp și apropiați ai Denisei. Ei au decis să aibă o singură pereche de nași.

„Nașii sunt un prieten vechi de-al lui Iancu și soția sa, care ulterior au devenit și prietenii Denisei. Sunt cu cuplu fain din Sibiu. Au o singură pereche de nași. Mie așa mi se pare cel mai frumos, cu o singură pereche. Acum știu că se obișnuiește să se pună două sau mai multe, dar fiecare cum simte”, a mai spus ea, conform sursei citate.

Despre rochia miresei… nu s-au aflat prea multe detalii. Tot ce știm e că Denisa și-a pus încrederea într-un croitor să-i creeze rochia visurilor ei. O rochie sau mai multe? Asta rămâne de văzut.

„Nu știu câte rochii are. Știu că își face la croitor rochia sau rochiile. Nu am discutat foarte amănunțit cu ea dacă are una sau mai multe, dar vom vedea. Nici în ce mă îmbrac eu nu știu. Mereu sunt așa. Nu prea am stilul acesta elegant. Nu prea sunt eu cu rochiile. Îmi găsesc cam greu, dar sunt sigură că până la urmă îmi găsesc și eu”, a declarat Ileana Sterp.

Ei bine, nunta lui Iancu Sterp și a Denisei Coțolan se anunță a fi evenimentul anului în showbiz-ul românesc. Cu fiecare zi care trece, lumea așteaptă să afle și mai multe detalii despre momentul mult așteptat.