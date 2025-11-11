Ianis a vorbit liber despre presiunea numelui Hagi, înainte de Bosnia – România: „Am crescut cu asta fără să vreau”. Video

ADVERTISEMENT

Cu 5 zile înaintea partidei Bosnia – România, Ianis Hagi s-a arătat extrem de optimist că naționala noastră va obține o victorie la Zenica și va reuși astfel să ajungă pe locul 2 în Grupa H a preliminariilor.

Optimism debordant din partea lui Ianis Hagi înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre presiunea numelui pe care îl poartă

Întâlnirea de la Zenica va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, iar Ianis Hagi este cu gândul doar la victorie. Fiul ”Regelui” s-a arătat încântat de faptul că în absența lui Nicolae Stanciu a preluat banderola de căpitan și tricoul cu numărul 10.

”Orice șansă pe care o avem, mergem 100% în direcția asta și apoi vedem unde vom termina. Însă, cred că ne putem califica. Trebuie să ne câștigăm meciul. Revanșă e mult spus, însă ei au venit acasă la noi, ne-au bătut. Acum, și noi vrem să mergem acasă la ei și să-i batem.

Consider că presiunea este o binecuvântare, trebuie să o cauți pentru că ea te face mai bun. Am crescut cu această presiune, fără să vreau. Mă simt bine când este pe umerii mei. Simt că an de an devin mai matur, până la urmă sunt la al 11-lea sezon la seniori.

(n.r. – că este căpitanul României și numărul 10) Este un vis devenit realitate, de mic copil mi-am dorit asta. Îmi trăiesc visul. Pentru mine, revenirea la națională a însemnat enorm. A fost acea accidentare, apoi situația din vară și nu am putut fi convocat”, a declarat el, într-un interviu pentru FRF.TV.

Ianis Hagi, reacție spumoasă după golul superb din Turcia

Transferat în această vară la Alanyaspor, Ianis Hagi are evoluții remarcabile în Turcia. În ultimul weekend, chiar înainte de a sosi la lot, în partida de campionat cu Trabzonspor.

”Mă simt bine la Alanya, sunt fericit și cred, din punct de vedere al performanței de pe teren, că meritam să fim mai sus. Creștem împreună, încep să înțeleg cerințele din campionatul Turciei.

Sperăm ca la finalul sezonului să se reflecte în clasament evoluțiile noastre din teren. Stângul m-a ascultat în Turcia, sper că și dreptul. Cumva mă echilibrez, fără să vreau, și dreptul iese la rampă când trebuie. Sperăm cât mai curând”, a mai spus Hagi.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Așa cum era de așteptat, Ianis Hagi se află printre cei pentru ultimele partide din campania de calificare la Cupa Mondială de anul viitor.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (Rapid, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (Rapid, 1/0);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyupspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

Clasament Grupa H

Cum locul 1 pare acontat de selecționata Austriei, naționala României se luptă cu Bosnia pentru poziția secundă în Grupa H a preliminariilor turneului final, care asigură anumite avantaje în barajul din primăvară.

1. Austria – 15 puncte (golaveraj 19-3)

2. Bosnia – 13 puncte (golaveraj 13-5)

3. România – 10 puncte (golaveraj 11-6)

4. Cipru – 8 puncte (golaveraj 11-9)

5. San Marino – 0 puncte (golaveraj 1-32)

Programul ultimelor două etape din Grupa H