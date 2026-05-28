Ianis Doană, primul interviu după transferul la Dinamo! Contractul semnat și ce altă echipă din SuperLiga l-a vrut: „Nu m-au interesat banii”

Dinamo a anunțat că primul transfer pentru noul sezon este Ianis Doană, mijlocaș ofensiv în vârstă de doar 18 ani. Interesant este că formația din Ștefan cel Mare l-a adus pe Doană chiar de la rivala CSA Steaua. Tânărul fotbalist a vorbit despre viitorul său, obiective, dar și despre ajutorul primit din partea tatălui său, Leontin Doană.

Ianis Doană, primul interviu după transferul la Dinamo

Ianis Doană a oferit pentru FANATIK primul său interviu după ce . Tânărul fotbalist a vorbit cum a început fotbalul, de ce a ales să vină la Dinamo, dar și unde se vede în viitorul apropiat. Totodată, Doană a abordat și subiectul CSA Steaua, club ce nu are drept de promovare în SuperLiga. Tânărul fotbalist a fost dorit și de Universitatea Cluj.

Ianis, ești primul transfer al lui Dinamo. Cum te simți? Au fost mai multe echipe care te-au dorit.

– Mă simt onorat și sunt optimist. Să vedem ce va fi acum la Dinamo, e un nou capitol. Când auzi că te vrea Dinamo, nu știu dacă poți face altă alegere. Am făcut un pas uriaș de la Liga 2 la o echipă de play-off și cu o istorie atât de bogată. Știu că m-a vrut și U Cluj. Am ales Dinamo pentru că e o echipă mai constantă, care va fi acolo sus și îmi place proiectul ăsta, că se bazează foarte mult pe jucători tineri.

Care e povestea acestui transfer?

– , dar eu nu știam nimic. Apoi din iarnă m-a sunat impresarul meu și mi-a spus că mă vrea Dinamo din vară. M-am bucurat enorm! Impresarul meu a vorbit cu Andrei Nicolescu și cu Cosmin Mihăescu. Am semnat pe 3 ani, cu opțiune de prelungire și voi fi prezent la reunirea lotului. Nu m-au interesat banii, ci viitorul meu.

Doană nu se teme de pasul făcut

Nu ți-e teamă de saltul ăsta mare, să vii la Dinamo la doar 18 ani?

– Nu, la fotbal nu trebuie să îți fie frică. Mă duc acolo cum am venit și anul trecut la Steaua. Vreau să mă integrez cât mai repede și să prind cât mai multe minute. Sunt convins că voi avea șansa mea. Sunt mulți tineri cu calitate acolo.

Nici de reacția ultrașilor? Vii de la Steaua.

– Sper să nu o să fie probleme. Și Musi a venit de la FCSB. Eu am ales Dinamo, puteam să rămân la Steaua. Sper că vor primi drept de promovare, pentru că e păcat la ce condiții sunt acolo și ce club e. Nu îmi e teamă și sper că fanii mă vor primi bine.

Ce mesaj ai pentru suporterii lui Dinamo?

– Sper că vor avea un final de sezon fericit și se vor califica în Conference League. Sper să fie alături de noi, să ne încurajeze la fiecare meci și să vină în număr cât mai mare. Le promit că la final de sezon nu o să îi dezamăgesc.

Mesajul lui Ianis Doană pentru suporterii CSA Steaua

Pentru fanii Stelei ai un mesaj?

– Îmi pare rău pentru ei, iar dacă sunt supărați pentru alegerea mea, aș vrea să se pună în locul meu și să vadă dacă ar lua altă decizie. Eu așa văd lucrurile.

Ianis Doană, titular la Dinamo într-un derby în SuperLiga împotriva Stelei. Cum sună?

– Mi-ar plăcea pentru suporteri și atmosferă. Abia aștept să joc derby-uri, nu neapărat contra Stelei, ci și contra Rapidului. Vreau să văd cum e un derby cu foarte mulți suporteri în tribune. Sigur s-ar bucura și unii, și alții dacă aș marca împotriva FCSB-ului.

Reșița și Steaua dețineau 50% din drepturile tale federative.

– Da, când am plecat de la Reșița s-au înțeles ca la un viitor transfer să împartă 50-50%. Am semnat însă doar pe un an la Steaua și nu am luat în calcul să mă întorc la Reșița. Îi mulțumesc lui Daniel Oprița că mi-a dat încredere și mi-a oferit multe minute, ceea ce la Reșița nu s-a întâmplat. Acum important e că în viitori trei ani voi fi la Dinamo.

Ianis Doană ar fi rămas la Steaua, însă problema promovării l-a făcut să plece

Steaua ți-a propus prelungirea contractului? Dacă echipa avea drept de promovare, ai fi continuat?

– Da, m-au contactat în iarnă să prelungesc, însă am zis să mai aștept, pentru că voiam să fac pasul în prima ligă. Dacă echipa ar fi avut drept de promovare, m-aș fi gândit să rămân la Steaua. M-am simțit bine și staff-ul m-a ajutat mult, a fost un grup unit și e păcat că sunt blocați în Liga 2. Jucătorii care sunt de mai mulți ani acolo sunt destul de afectați de situația asta. În fiecare an aceeași poveste, e greu. Cu toate acestea, tot am ajuns în play-off.

Ești și la România U19, ce obiective personale ai? Te gândești și la U21 sau naționala mare? Hagi are în vizor pe toți jucătorii tineri de perspectivă.

– Să încerc să mă impun la Dinamo și să joc cât mai multe meciuri, să acumulez experiență. Sper să prindem play-off-ul și apoi să ne clasăm pe locul întâi la final de sezon, de ce nu? Normal că mă gândesc dacă voi juca bine la Dinamo. Pe viitor cu siguranță, acum e prea devreme. Mă bucur pentru David Matei și ceilalți tineri. Sper să fiu revelația sezonului viitor.

Îți place stilul de joc al lui Zeljko Kopic?

– Acesta a fost un alt motiv pentru care am ales la Dinamo, pentru că mă avantajează acest stil. E o echipă care are posesia tot timpul și care domină toți adversarii. Îmi place stilul lor și chiar i-am urmărit. Construiesc de la portar, nu joacă minge lungă, au un pressing avansat.

Tatăl lui Ianis Doană l-a sfătuit să semneze cu Dinamo

Cât te-a ajutat tatăl tău, Leontin Doană, care are 90 de meciuri în prima ligă la Reșița?

– A contat foarte mult și nu știu dacă aș fi ajuns aici în locul lui. El a fost mijlocaș ofensiv, număr 10, și mi-a dat multe sfaturi. M-a susținut permanent de când era mic și mereu a crezut în mine. Cu el iau toate deciziile legate de fotbal, m-a îndrumat să semnez cu Dinamo.

Ai avut o accidentare la inghinali. Cum te simți?

– Nu am revenit de foarte mult timp la antrenamente și nu sunt în cea mai bună condiție fizică, dar acum, în vacanță, voi lucra suplimentar ca să fiu pregătit fizic și să fac față antrenamentelor de la Dinamo.