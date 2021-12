Pregăteşte Rangers plecarea lui Ianis Hagi?! Scoţienii i-au găsit deja înlocuitor

Șansele ca Ianis să o părăsească pe Rangers în această iarnă sunt din ce în ce mai mari. Chiar dacă actuala campioană a Scoției cere în schimbul său nu mai puțin de 20 de milioane de euro, echipe precum Aston Villa, Sevilla sau Lyon – care și-au manifestat interesul pentru fiul „Regelui” nu ar avea probleme din acest punct de vedere. În plus, presa britanică anunță că formația de pe „Ibrox Stadium” i-a găsit deja înlocuitor.

Ianis Hagi, pe picior de plecare?! Rangers vrea un danez care a marcat peste 50 de goluri, la doar 21 de ani

Concret, potrivit , alesul este Andreas Skov Olsen, de la Bologna, un internațional danez care, la cei 21 de ani ai săi, se poate lăuda cu 54 de goluri și 67 de meciuri oficiale în Serie A.

Cotat la 6,5 milioane de euro, exact ca Ianis, acesta evoluează pe postul de mijlocaș dreapta, dar surprinde adesea cu incursiuni în zona centrală și este posesorul unui șut foarte puternic, în special când lovește mingea cu piciorul stâng, motiv pentru care specialiștii îl compară cu legendarul Arjen Robben.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, pe urmele lui Virgil van Dijk: „Banii vorbesc”

Posibila plecare a fiului „Regelui” de la Rangers este asemănată cu momentul în care Virgil van Dijk și-a început aventura în Premier League. Se întâmpla în 2015, când scoțienii – presați de probleme financiare – l-au cedat la Southampton, în schimbul a 16 milioane de euro. În prezent, olandezul și este unul dintre cei mai buni fundași din lume.

„Rangers trebuie să vândă jucători ca el pentru a fi autosustenabilă. Asta a fost valabil și pentru Celtic, nu doar pentru Rangers. Chiar dacă sunt niște giganți în Scoția și binecunoscuți în Europa, am văzut de-a lungul anilor că cei de la Celtic aleg mereu să facă profit cu cei mai buni jucători ai lor.

ADVERTISEMENT

Procesul de recrutare este crucial pentru ei și la fel e la Rangers. Îi cumpără, îi educă, îi cresc – dar când e timpul potrivit, îi vând mai departe.

Fix așa s-a întâmplat și cu van Dijk la Celtic. E pur și simplu felul în care merge lumea astăzi. Banii vorbesc și dacă te numești Rangers sau Celtic, pur și simplu ele nu pot concura cu echipele din Premier League în acest moment”, a explicat fostul fotbalist Noel Whelan, ajuns între timp analist sportiv în Scoția.

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care Ianis Hagi îi este recunoscător lui Steven Gerrard: „M-a învățat partea murdară a fotbalului”

Într-un interviu acordat recent, Ianis Hagi , pentru tot ce l-a învățat în anii în care i-a fost elev la Rangers. Acum, la cârma campioanei en-titre a Scoției se află olandezul Giovanni van Bronckhorst.

„Mi-a plăcut mult. Am avut privilegiul să fiu antrenat de Steven Gerrard și am evoluat foarte mult ca jucător. Am devenit un jucător mai complet cu el. Am învățat partea murdară a fotbalului cu care nu eram obișnuit.

ADVERTISEMENT

Acum, am un antrenor care a jucat la cel mai înalt nivel, un lider și căpitan la echipa națională. Este un privilegiu și vreau să-mi duc jocul la nivelul următor. Îmi place cum gândește despre fotbal.

Pur și simplu îmi place foarte mult. Nu iau totul ca atare, evident. În fiecare secundă încerc să învăț alte lucruri și să fiu deschis pentru a juca pe noi poziții”, a declarat mijlocașul român.