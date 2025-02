Ianis Hagi a aflat că va fi tată! Veste uriașă pentru fiul “Regelui”

Ianis Hagi, , traversează o perioadă foarte bună, atât pe plan sportiv, cât și pe plan personal. „Prințul” a primit o veste mare.

Ianis Hagi va fi tătic. Un nou fotbalist în familia Hagi?

Conform Elena Hagi, soția lui Ianis Hagi, este însărcinată. Cei doi au avut , dar și o .

ADVERTISEMENT

Potrivit sursei, Ianis Hagi va fi tată de băiat, astfel că celebrul nume de familie merge mai departe cu încă o generație. După 7 luni de la nunta fastuoasă pe care au avut-o, Elena și Ianis Hagi vor fi în curând părinții unui băiat.

Cei doi formează un cuplu de ani bun deja, însă au preferat să se ferească de lumea mondenă și să își țină relația departe de lumina reflectoarelor. Locația aleasă pentru luna de miere de după nuntă a fost una deosebită, anume Insula Capri.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Ianis Hagi după eliminarea din Cupa Scoției

Nu cu mult în urmă, Ianis Hagi a jucat într-un meci pe care ar vrea să îl uite cât mai repede.Rangers a fost eliminată din Cupa Scoției după ce a pierdut, chiar acasă, cu 0-1 contra divizionarei secunde Queen’s Park.

Internaționalul român a bifat 61 de minute în acea partidă. Recent, mijlocașul român a reacționat în urma rezultatului nefast: „Am avut discuții cu staff-ul, cu jucătorii.

ADVERTISEMENT

Am reflectat asupra situației, am fost sinceri cu noi. Am înțeles cu toții că a fost o situație inacceptabilă. Acest club merge înainte și nu putem să rămânem în trecut”, spunea Ianis Hagi în cadrul unei conferințe de presă.