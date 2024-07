Ianis Hagi a ajuns la spital după România – Olanda 0-3! Are nevoie de un control amănunțit

În debutul meciului, Ianis Hagi a avut un duel în careul Olandei, fiind lovit cu brațul de către Denzel Dumfries, care i-a spart capul. Totuși, fotbalistul naționalei a continuat meciul, jucând cu un bandaj la cap.

Ianis Hagi a ajuns la spital după România – Olanda

din Munchen după ce România a fost eliminată la Campionatul European din Germania. Acesta va fi tratat după ce și-a spart capul în meciul cu Olanda.

Gică Hagi a vorbit despre lovitura primită de Ianis Hagi, însă a spus că nu își face griji pentru el, fotbalul fiind un sport de contact: „Nu m-am speriat la accidentarea lui Ianis, face parte din joc, fiind un sport de contact”.

„Felicitări tutoror jucătorilor, antrenorilor, suporterilor, staff-ului! Au făcut cunoscută România din nou, de aici începe un proces de creștere. Ar trebui să fie mândri. Trebuie să avem mai multă încredere și mai multă personalitate.

Mai mulți jucători au arătat lucruri foarte bune. Trebuie să ne dorim mai mult. Sunt mândru de întreaga echipă a României, merită”, a mai spus Gică Hagi.

„Au intrat în istorie!”

de la Campionatul European din Germania, felicitându-i pe „tricolori” pentru performanțele obținute: „Au intrat în istorie, au făcut lucruri foarte bune.

Am avut oportunități, dar Olanda a fost pregătită foarte bine, a controlat ritmul și intensitatea jocului. Noi am făcut cât am putut, dar e un proces și trebuie să înveți din el.

Noi trebuie să ne uităm înainte, să vedem ce putem face pentru a deveni mai buni și de a face performanțe și mai mari. Dispar întrebările, ei ne-au arătat că pot. Trebuie doar să facem lucrurile mai bine”.

Ianis Hagi nu a reușit să marcheze la EURO 2024, însă a reușit să obțină un penalty extrem de important în meciul cu Slovacia, pe care l-a transformat fără emoții Răzvan Marin.