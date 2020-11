Mijlocașul lui Rangers și al echipei naționale, Ianis Hagi, a vorbit despre timpul pe care îl mai are la dispoziție pentru a face performanță în fotbal și a anunțat că vrea să mai joace măcar 15 ani.

Născut în 1998, Ianis Hagi ar putea astfel să joace până la 37 de ani cel puțin, depășindu-și tatăl care s-a retras pe când avea 36 de ani.

Hagi Jr. a vorbit și despre ultima experiență de la echipa națională de tineret, alături de care a reușit a doua calificare consecutivă la Campionatul European U21.

Ianis Hagi a anunțat când are de gând să se retragă: „Încă sunt la început de carieră”

Fotbalistul lui Rangers și căpitanul naționalei de tineret la ultima partidă jucată de „tricolorii” mici a fost elementul comun al celor două calificări obținute de tricolorii „mici” la Europenele din 2019 și 2021. Ianis Hagi a fost chemat de Adrian Mutu la reprezentativa U21, iar selecționerul Mirel Rădoi i-a permis fiului legendarului Gheorghe Hagi să meargă și să ajute în partida decisivă cu Danemarca.

Deși nu a avut cea mai bună evoluție a carierei și a fost eclipsat clar de Olimpiu Moruțan și Darius Olaru, Ianis Hagi a reușit să fie parte din echipa care se poate lăuda cu un 1-1 împotriva Danemarcei, remiză suficientă pentru calificarea la Euro 2021. Hagi a vorbit despre această reușită și a declarat că are de gând să mai joace fotbal pentru cel puțin 15 ani!

„Nu s-a mai întâmplat în istoria României să ne calificăm de două ori la rând. Cred că fiecare știe ce s-a întâmplat după Campionatul 2019 și multă lume a avut de câștigat. Sunt mândru că am reușit să port banderola și numărul 10, mai ales la Națională. În legătură cu numele pe care îl port, este o presiune cu care m-am născut.

Lumea are așteptări de la mine și știu asta. Mereu am spus că sunt la început de carieră. Să dea Domnul să mai am cel puțin 15 ani de carieră”, a spus Ianis Hagi pentru Aleph News.

Așadar, fiul lui Gheorghe Hagi ar putea evolua până la 37 de ani. „Regele” s-a retras în 2001, când avea 36 de ani, la capătul unei cariere în care a câștigat trofee în România, Spania, Turcia, dar și două competiții europene, respectiv Cupa UEFA și Supercupa Europei cu Galatasaray. Rămâne de văzut dacă și Ianis va reuși performanțe asemănătoare cu cele obținute de tatăl său.

Cum se antrenează în pandemie și ce le transmite criticilor: „Nimic nu ma doboară mental”

Mijlocașul de 22 de ani a vorbit despre modul în care a evoluat cariera sa pe parcursul pandemiei și a povestit despre modul în care s-a antrenat în ultimele luni. De asemenea, el a vorbit și despre absența fanilor de pe stadioane și a anunțat că are încredere în echipa națională de tineret.

„Nimic nu mă doboară mental. Am avut noroc să am antrenori buni până la această vârstă. Sunt așteptări mari, dar motivația și ambiția sunt foarte importante pentru mine.

Cu încredere și continuitate vom reuși. Mulți dintre noi nu am participat la campanie, mă refer la Tineret și tot am reușit să ne calificăm. Avem fapte în spatele nostru. Orice înfrângere, orice calificare pierdută este greu de digerat.

Mă antrenez mai mult de acasă. Noi, sportivii, trebuie să ne ferim. Este greu și pentru noi, dar și pentru suporteri. Suntem la fel de profesioniști și o să mergem mai departe”, a mai spus Hagi.

Echipa națională de tineret își va afla adversarii din grupa de la Campionatul European din 2021 în data de 10 decembrie. Țara noastră ar putea chiar să gădzuiască partidele din grupa D, însă totul se va decide în urma tragerii la sorți.