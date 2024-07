Ianis Hagi a anunțat care este tradiția obligatoriu de respectat la nunta cu Elena. “Nu se face fără!”

o tradiție obligatorie la nunțile machidonilor. Acesta se va căsători în ziua cu finala EURO 2024 dintre Spania și Anglia și este pregătit, alături de soția sa, Elena, pentru o noapte de neuitat.

Tradiție obligatorie la nunta lui Ianis Hagi cu Elena

va avea loc și o tradiție obligatorie în rândul machidonilor. Acesta va dansa cu un steag specific, numit Hlambura. Este un steag care din generație în generație și susține că și el, la rândul său, îl va da mai departe copiilor săi.

ADVERTISEMENT

“Ne simțim pregătiți, însă, în același timp, n-am mai trăit așa ceva, deci o să vedem, probabil în ziua respectivă, minut cu minut. O să-l trăim destul de intens și ne vom adapta.

Suntem destul de deschiși la orice, am trecut prin multe împreună, o să trecem cu bine. Plus, avem familiile lângă noi. Ne ajută și ne-au ajutat până acum extrem de mult. Cu siguranță ne vor ajuta și duminică”, a declarat Ianis Hagi pentru .

ADVERTISEMENT

“Vom dansa toată noaptea cu asta”

“În primul rând la noi nunta nu se face fără Hlambură. Hlambura este steagul cu care dansăm toată noaptea. Noi îl facem din partea bărbatului, din partea băiatului.

Se face hlambura cu o zi înainte, se adună doar familia mea, iar apoi la nuntă se dansează cu hlambura, steagul. Și apoi ceva ce înseamnă foarte mult pentru noi, cred că este și moștenirea nașilor din partea părinților mei.

ADVERTISEMENT

Se dau din generație în generație. Bunici, părinții, copiii și așa mai departe. Așa cum și copiii noștri o să moștenească nașii de la noi. Este o tradiție care contează destul de mult într-o familie”, a mai spus jucătorul lui Rangers.

“Am lăsat timpul să decidă”

În cadrul interviului oferit pentru sursa citată, soția lui Ianis Hagi, Elena, a discutat despre relația celor doi. Tânăra a mărturisit că a știut de la început că el este alesul. .

ADVERTISEMENT

“Pot spune că încă din momentul în care ne-am întâlnit am simțit că ne cunoaștem dintotdeauna. Am știut că este sufletul meu pereche, dar am lăsat timpul să decidă, referitor la relația noastră”, a spus soția lui Ianis Hagi, Elena.