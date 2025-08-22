Sport

Ianis Hagi a bătut palma cu noua echipă! Internaționalul român semnează și va încasa un salariu uriaș

Ianis Hagi și-a găsit echipă și este gata să semneze contractul. Cine este echipa cu care s-a înțeles fostul jucător de la Rangers.
Daniel Işvanca
22.08.2025 | 18:32
Ianis Hagi și-a găsit echipă! Cu ce club s-a înțeles fotbalistul român FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Ianis Hagi are parte numai de vești bune! Fotbalistul rămas liber de contract după despărțirea de scoțienii de la Glasgow Rangers și-a găsit echipă și urmează să semneze contractul. Ce club l-a convins pe internaționalul român și ce salariu va încasa acesta.

Ianis Hagi semnează în Turcia! Salariu uriaș pentru român

La doar două zile după ce soția sa a dat naștere unui copil, Ianis Hagi primește o altă veste excelentă, de această dată pe plan sportiv. Rămas fără echipă după despărțirea de Rangers, fotbalistul în vârstă de 26 de ani s-a înțeles cu turcii de la Karagumruk, acolo unde va încasa un salariu uriaș.

Marius Șumudică a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre noua aventură care urmează să înceapă pentru Ianis și a transmis că salariul pe care acesta îl va încasa la gruparea din Superliga Turciei se apropie de un milion de euro. Anunțul presei din Turcia a confirmat acordul dintre cele două părți.

„Fatih Karagumruk, noua echipă din Trendyol Super Lig, pregătește o mare surpriză în perioada de transferuri… Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist al lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a ajuns la un acord pentru a se transfera la Karagumruk. Clubul din Istanbul a bătut palma cu Hagi, care își reziliase deja contractul.

Ianis Hagi a acceptat o ofertă ce îi va aduce un salariu de aproximativ 1 milion de euro și un procent dintr-o viitoare sumă de transfer, în cazul unei revânzări. Mijlocașul ofensiv român, care poartă numărul 10, a înscris 20 de goluri și a oferit 28 de pase decisive în 130 de meciuri pentru Rangers”, a notat cotidianul turc Fanatik.

Ianis Hagi a fost aproape de transferul la Rapid

Cu o cotă de piață de 1,5 milioane de euro, Ianis Hagi și-a căutat în tot acest timp o echipă dispusă să îi satisfacă pretențiile financiare, dar care să îi asigure, totodată, postul de titular, pentru a putea intra din nou în atenția echipei naționale de fotbal a României.

Cu 47 de selecții și 6 goluri marcate sub tricolor, Ianis Hagi a fost aproape de transferul la Rapid, Mircea Lucescu fiind cel care a încercat să intermedieze mutarea spectaculoasă a românului în SuperLiga. După câteva luni, acesta ar fi urmat să facă pasul la Genoa, celălalt club patronat de Dan Șucu.

Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
