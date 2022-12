Ianis Hagi a dezvăluit când revine pe gazon la Rangers: „Sunt în faza finală”

Ianis Hagi s-a accidentat la începutul anului, pe 21 ianuarie, într-un meci de cupă al celor de la Rangers. încrucișate și a fost supus unei intervenții chirurgicale. La aproape 11 luni de la accidentare, fiul lui Gică Hagi a dezvăluit că se află în faza finală a recuperării.

Ianis Hagi, aproape de revenirea pe gazon la Rangers: „Sunt în fază finală”

care l-a ținut pe bară tot anul și a dezvăluit că se află în faza finală a recuperării. Mijlocașul român nu a mai evoluat de la meciul din Cupa Scoției împotriva lui Stirling.

ADVERTISEMENT

„Sunt bine. Sunt în faza finală chiar acum. Lucrurile sunt chiar pe cale să se întâmple. Iau zi după zi, deoarece este foarte greu să nu mă gândesc la destinația finală.

Au trecut aproape 11 luni de la operația mea și am avut răbdare până acum. Trebuie să am răbdare în fiecare zi și să ascult de kinetoterapeutul meu și sper să revin cât mai curând”, a declarat Ianis Hagi, potrivit .

ADVERTISEMENT

Accidentat, Ianis Hagi și-a prelungit contractul cu Rangers până în 2026

Ianis Hagi a adunat 85 de apariții în tricoul scoțienilor, reușind să marcheze 15 goluri și să ofere 21 de pase decisive. Vicecampioana Scoției nu a trecut cu vedere cifrele înregistrate de internaționalul român și .

„Istoria pe care o are acest club te împinge în fiecare zi pe teren și în afara terenului să fii un jucător mai bun și o persoană mai bună. Îmi place să cred că am lăsat ceva în urma mea și le-am oferit amintiri foarte bune fanilor, dar încă simt că nu am făcut tot ce îmi doresc.

ADVERTISEMENT

Mai am o mulțime de lucruri de arătat și de oferit acestui uimitor grup de oameni din Rangers, precum și fani, abia aștept până mă întorc”, a declarat Ianis Hagi, după prelungirea contractului cu Rangers.

Ianis Hagi, văzut cu ochi buni și de noul antrenor al lui Rangers

după ce l-a înlocuit pe bancă pe Giovanni van Brockhorst la sfârșitul lunii noiembrie. Ianis Hagi a mai lucrat timp de două sezoane cu Michael Beale pe vremea când o antrena pe vicecampioana Scoției din postura de secund.

ADVERTISEMENT

„Sunt încântat atât pentru Ianis, cât și pentru club că a încheiat acest nou contract cu noi. Este cineva care a avut un impact masiv atât pe teren, cât și în afara acestuia, când am fost aici anterior, și va fi un mare atu pentru noi când se va întoarce de la accidentare.

ADVERTISEMENT

Personalitatea lui și profesionalismul remarcabil adaugă și ele atât de mult grupului nostru și aștept cu nerăbdare să lucrez cu el și mai aproape odată ce se întoarce”, au fost cuvintele lui Michael Beale.