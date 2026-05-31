Ianis Hagi a dezvăluit cum va lucra la echipa națională cu tatăl său, selecționerul Gheorghe Hagi: „Cerințele sunt diferite față de ce a fost înainte. E un avantaj că îl știu”

Echipa națională a României s-a reunit înainte de „dubla” amicală cu Georgia și Țara Galilor, prima acțiune după revenirea lui Gheorghe Hagi (61 de ani) în rolul de selecționer. Ianis Hagi (27 de ani) a vorbit la antrenamentul oficial efectuat la Mogoșoaia despre schimbările care s-au produs la prima reprezentativă după ce tatăl său a devenit selecționer, dar și despre situația sa.

Ce a declarat Ianis Hagi înainte de prima acțiune a naționalei după revenirea lui Gică Hagi pe banca tehnică

Ianis Hagi a subliniat că are un avantaj odată cu numirea tatălui său pe banca naționalei, deoarece a mai colaborat cu Gică Hagi la Viitorul (actuala Farul), înainte de a pleca în străinătate. Fotbalistul celor de la Alanyaspor a dezvăluit și ce obiective a impus Gică Hagi „tricolorilor”. „Încerc să profit de fiecare acțiune, indiferent că e vorba de meciuri amicale sau oficiale. Sunt conștient că de acum începe drumul pentru Campionatul European și avem 6-7 luni, cu meciurile de acum și cele din Liga Națiunilor, să pregătim campania de calificare pentru EURO.

M-am simțit foarte bine cu tata și cu staff-ul lui, am avut succes împreună, am câștigat două trofee în România cu echipa, dar și un trofeu individual. Mă simt bine, este un avantaj când antrenorul te înțelege, știe ce să ceară de la tine, însă acum nivelul este mult mai mare, așteptările sunt mult mai mari, suntem conștienți de chestia asta. E important în perioada asta să asimilăm cât mai mult, să vedem ce își dorește de la noi. La echipa națională responsabilitatea crește de la acțiune la acțiune, trebuie să ții de locul tău pentru a fi prezent aici.

Apoi, în orice campanie, lumea se așteaptă să te califici și tu trebuie să faci asta. Vizavi de staff și selecționer, cerințele sunt diferite față de ce a fost înainte. Nu spun că e mai bine sau mai rău, sunt diferite și presiunea este mare să te adaptezi cât mai repede. E un avantaj că îl știu și știu ce își dorește de la mine, dar suntem la un alt nivel aici, e echipa națională și responsabilitatea e mai mare”, a declarat Ianis Hagi. .

Cum a reacționat Ianis Hagi când a aflat că tatăl său va prelua echipa națională

Ianis Hagi a dezvăluit apoi ce i-a cerut tatăl său, dar și cum a reacționat în momentul în care a aflat că Gică Hagi va reveni la națională după 25 de ani. „Își dorește foarte multe de la mine, important e că avem același interes, acela de a califica România la Campionatul European. Trebuie să abordăm fiecare meci la victorie, grupul trebuie să conștientizeze că la echipa națională trebuie să câștigi meciurile, nu doar să intri să îți faci prezența.

Am fost bucuros când am aflat că va fi selecționer, am avut succes alături de el, știu cum gândește și ce își dorește de la echipă. Presiunea există indiferent de cele întâmplate în trecut. Cred că el și staff-ul lui sunt cei mai conștienți de această chestie. A reprezentat România foarte mulți ani și asta ne-a transmis din prima zi: responsabilitatea și presiunea aici este mare”, a spus mijlocașul. .

