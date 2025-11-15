Ianis Hagi a dezvăluit dialogul cu arbitrul Michael Oliver din Bosnia – România: „Mi-a zis că îi pare rău”

ADVERTISEMENT

Deși a condus la pauză cu scorul de 0-1, echipa națională a României a fost întoarsă în actul secund și scorul final a arătat 3-1 în favoarea Bosniei. Echilibrul numeric s-a rupt în minutul 67, când Denis Drăguș a fost eliminat de Michael Oliver. Ce dialog a avut antrenorul englez cu Ianis Hagi.

Ce spune Ianis Hagi despre înfrângerea cu Bosnia

La scurt timp după fluierul final din Bosnia – România, Ianis Hagi a transmis că cele două reprize au arătat total diferit. , cea de-a doua repriză le-a aparținut clar gazdelor. „Prințul” a mărturisit că acum jucătorii se gândesc la meciul cu San Marino, ca mai apoi focusul să fie pe barajul din primăvară.

„Au fost două reprize total diferite. Cred că în prima repriză ne-a ieșit totul, fix ce lucrasem la antrenament, plus 2-3 faze de gol. Trebuia câștigat meciul în prima repriză, așa a fost și meciul de acasă. Au început mai bine repriza a doua, meciul devenea echilibrat. S-a rupt clar la acel roșu, i-am transmis arbitrului că era o miză pentru noi și bosniaci. Ne-a zis înainte de meci că știe miza partidei, i-am spus că nu ai cum la nivelul ăsta la o fază să nu dai nimic, iar la alta roșu.

Am vrut, ne-am dorit. Dar atât s-a putut. Dar trebuia să câștigăm noi meciul din prima repriza. Acum gândul este să câștigăm meciul cu San Marino, iar apoi barajul. Orice meci la echipa națională trebuie câștigat”, a declarat Ianis Hagi.

Ianis Hagi a dezvăluit dialogul cu arbitrul Michael Oliver din Bosnia – România

În continuare, Ianis Hagi a amintit de fazele judecate diferit de Michael Oliver. Dacă la faultul lui Marius Marin, din minutul 55, nu s-a acordat nici măcar galben, deși jucătorului i s-a rupt urechea,

Căpitanul „tricolorilor” a recunoscut că a vorbit cu Michael Oliver la final, iar centralul i-a transmis că îi pare rău, însă așa a gestionat fazele la momentele respective.

„A fost acel protocol la faza cu Marius, când a fost lovit. Arbitrul s-a dus la margine, mi-a comunicat că este primul pas, apoi mai sunt doi pași până la a întrerupe meciul. Nu mai depinde de noi, noi transmitem tot ce auzim, dar puterea este altundeva.

Și Drăguș e conștient de greșeală, dar greșelile fac parte din meci. Marius a ieșit cu capul spart, sânge, iar în partea cealaltă nu a fost nimic. Mi-a zis că așa a gestionat el fazele și că îi pare rău, dar asta e decizia lui. Noi ce putem să facem, mergem înainte”, a declarat Ianis Hagi, în direct la , la flash-interviu.