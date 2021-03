Ianis Hagi a explicat gestul de la golul decisiv din România – Macedonia 3-2: ”Asta am vrut să arăt lumii”

Mijlocașul Ianis Hagi a explicat gestul de la golul reușit în meciul România – Macedonia 3-2 anunțând că a vrut să arate că nu există niciun conflict între el și selecționerul Mirel Rădoi.

Fiul lui Gică Hagi a reușit primul său gol sub tricolor și a adus o victorie importantă în prima partidă din campania de calificare la CM 2022. După ce a înscris, el a pus degetul la gură în semn de ”liniște” și s-a dus la banca de rezerve unde s-a îmbrățișat cu Rădoi.

Intrat în repriza secundă starul de la Rangers a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, așa cum l-a notat și FANATIK.

Explicația gestului făcut de Ianis Hagi la golul marcat în România – Macedonia 3-2

”E mult de când România n-a fost la Mondial. Credem foarte mult în calificare, suntem pozitivi și credem că putem să mergem acolo, în Qatar. Am vrut să arăt lumii că între mine și Mister n-a fost niciodată nimic, s-a spus că a fost un conflict…”, și-a explicat Ianis Hagi gestul de la golul din România – Macedonia 3-2.

”Istoria noastră e mult mai lungă, am avut succes împreună, am vrut să arăt că între mine și el nu e nimic, cam atât. A fost o surpriză când a venit la stadion, nu ne așteptam, dar a fost un impuls.

Chiar înainte de meci, să avem antrenorul cu noi a contat. Rolul meu pe teren este să fac diferența, îmi place mereu să fiu acolo când echipa are nevoie de mine”, a spus Hagi jr la Pro TV.

Ianis Hagi, fericit pentru primul gol la națională

”Ultimele 15 minute nu am fost atenți, ca echipă. E greu când e spațiu așa mare pe 16 metri în ultimele 10 minute, e normal să iei gol. E o greșeală a echipei, nu a anumitor jucatori. Sunt fericit că am reușit să marchez golul victoriei și am reușit să pornim cu victorie.

E primul meci din campania de calificare, vrem să fim la Mondial, nu contează cine dă goluri. Mai sunt 9 meciuri, asta cred că e mentalitatea corectă. Sunt fericit, dar e primul meci, mai sunt 9”, a încheiat Ianis Hagi.

România a învins-o dramatic pe Macedonia de Nord, scor 3-2, în prima etapă din preliminariile CM 2022. FANATIK îţi prezintă cum se poate califica naţionala lui Mirel Rădoi la Mondialul din Qatar.

