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Ianis Hagi a fost titularizat de tatăl său, selecționerul Gheorghe Hagi, și a primit banderola de căpitan pentru a 7-a oară în carieră. Hagi Jr. a ieșit rareori în evidență, din postura de conducător de joc al tricolorilor, însă jocul României, care a preferat arma contraatacului, nu l-a pus la adevărata sa valoare.

Cum s-a descurcat Ianis Hagi în meciul din Suedia? Căpitan pentru a 7-a oară, nu a impresionat la mijlocul terenului

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a atins mingea de 34 de ori în 67 de minute jucate, reușind 18 pase din 22 de încercări (acuratețe de 82%). Mai mult, a șutat o dată pe lângă poartă și a reușit un dribling din două încercări.

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, a recuperat mingea de două ori și o singură dată un adversar a trecut de el prin dribling. Pentru prestația sa a primit nota 6.3, în nota obișnuită a „tricolorilor” în Suedia.

Mihai Stoichiță, oficial FRF, explica înainte de acest meci că nu se pune problema ca Ianis Hagi să fie favorizat de tatăl său. Din contră, presiunea este mult mai mare pe mijlocaș pentru că toată lumea e cu ochii pe Ianis, pentru a vedea dacă merită locul de titular sau banderola de căpitan.

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Mihai Stoichiță nu crede că Gheorghe Hagi îl favorizează pe Ianis Hagi pentru că-l titularizează sau îl face căpitan

„Niciun fel de parti-pris între Gică Hagi, tatăl, și Ianis Hagi, fiul. Este înregimentat la fel ca toți ceilalți în tot ceea ce face Gică pe teren. Nu există discuții preferențiale sau ceva în genul ăsta. Există echilibrul lui Hagi în a trata această situație și a lui Ianis, care simte ceea ce trebuie să facă în favoarea lui.

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Nu, Ianis este bine educat. Educația pe care a primit-o și pe care o observați și dumneavoastră în momentul când aveți dialoguri cu el, caracterul lui oferă această ipostază de a fi un soldat înregimentat în compania condusă de Gică Hagi”, a declarat Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.