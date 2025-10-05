Sport

Ianis Hagi a furat toate privirile cu stilul său la reunirea lotului! Cum s-a prezentat „Prințul” la națională

O parte din fotbaliștii convocați la echipa națională s-au prezentat la baza de antrenament de la Mogoșoaia. După ce a atras toate privirile la ultimul meci din Turcia, Ianis Hagi a făcut-o și la reunirea lotului
Ciprian Păvăleanu
05.10.2025 | 18:31
Ianis Hagi a furat toate privirile cu stilul sau la reunirea lotului Cum sa prezentat Printul la nationala
Ianis Hagi a furat toate privirle la reunirea echipei naționale. Foto: Colaj FANATIK

Primii tricolori au ajuns deja în cantonamentul echipei de la Mogoșoaia înaintea meciurilor cu Moldova și Austria. Stilați ca de obicei, fotbaliștii s-au prezentat în ținute care mai de care mai spectaculoase, iar Ianis Hagi a fost în topul lor.

Ianis Hagi fură privirile atât pe teren, cât și în afara lui. Cum s-a prezentat mijlocașul la reunirea naționalei

Echipa națională a României se pregătește de un duel extrem de important în preliminariile Campionatului Mondial. Deși șansele mai sunt minime, tricolorii pot continua să spere în cazul unei victorii pe Arena Națională.

O parte dintre fotbaliști s-au prezentat deja cantonamentul naționalei de la Mogoșoaia, printre care Cristi Manea, Cătălin Cîrjan, Raul Opruț, Valentin Mihăilă, Dennis Man și Ianis Hagi.

Fiul marelui Gică Hagi a furat toate privirile și în afara terenului de fotbal, după ce în urmă cu o zi a făcut spectacol în Superliga Turciei pentru Alanyaspor, noua sa echipă.

Ianis Hagi, performanță formidabilă pentru Alanyaspor. Gol și pasă de gol în Superliga Turciei

Ianis Hagi a început să-și intre în ritmul cu care și-a învățat fanii înainte de accidentarea ce a reprezentat un adevărat impas în cariera sa. În ultima partidă de campionat, Ianis a înscris un gol marcă înregistrată Hagi.

„Prințul” a luat mingea pentru a executa o lovitură liberă de la 25 de metri, iar execuția sa s-a oprit direct în vinclul porții adverse. În repriza secundă, același Hagi și-a găsit perfect un coechipier cu o pasă filtrantă și a bifat și primul assist pentru formația turcă. Din păcate, echipa sa nu a reușit să obțină decât un punct din înfruntarea cu Genclerbirligi, scorul final fiind 2-2.

Cum arată lotul convocat de Mircea Lucescu

Selecționerul echipei naționale a anunțat lotul final în ziua de sâmbătă, 4 octombrie, iar multă lume a fost surprinsă de anumite decizii ale lui „Il Luce”, una dintre ele fiind convocarea lui Lisav Eissat, fundaș cu dublă cetățenie, care a evoluat pentru naționalele de tineret ale Israelului și se află la prima convocare la echipa națională a României.

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1),  Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI
Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

