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Ianis Hagi, decisiv în Turcia! A intrat de pe bancă și a schimbat soarta meciului! Video

Ianis Hagi a fost decisiv pentru Alanyaspor. Românul a intrat în repriza secundă și a oferit pasa de gol care a contribuit la revenirea echipei sale. Cum s-a descurcat.
Alex Bodnariu
12.09.2026 | 21:55
Ianis Hagi decisiv in Turcia A intrat de pe banca si a schimbat soarta meciului Video
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Ianis Hagi și-a făcut simțită prezența în Turcia! Pasă de gol pentru mijlocașul român
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Ianis Hagi a făcut un meci foarte bun în Turcia. Mijlocașul român a dat o pasă de gol în partida pe care echipa sa, Alanyaspor, a remizat-o pe teren propriu cu Göztepe. Internaționalul român a intrat în repriza secundă și a fost decisiv pe finalul jocului.

Ianis Hagi și-a făcut simțită prezența în Turcia! Pasă de gol pentru mijlocașul român

Mijlocașul român a fost trimis pe teren în minutul 58, la scorul de 1-0 pentru Göztepe. Peste doar câteva minute, Hagi a recuperat o minge la mijlocul terenului. Ulterior, balonul a ajuns la Fernandes, care l-a învins pe portarul advers.

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Göztepe a mai înscris o dată, dar oaspeții nu au rezistat prea mult în avantaj. În minutul 75, Ianis Hagi a reușit o centrare perfectă pentru Makouta, iar colegul său l-a învins pe portarul advers cu o deviere fină. Scorul final a fost 2-2.

Start complicat de sezon pentru Ianis Hagi

Ianis Hagi a avut parte de un început complicat de sezon la Alanyaspor. Internaționalul român s-a confruntat cu probleme medicale și a ratat prima etapă, iar cu Beșiktaș a rămas pe banca de rezerve. Primele minute au venit abia pe 30 august, cu Eyüpspor, când a fost introdus în partea secundă și a jucat 16 minute.

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Situația nu s-a îmbunătățit prea mult nici la primul meci început ca titular. Ianis Hagi a fost trimis din primul minut cu Rizespor, însă João Pereira l-a schimbat încă din minutul 40. Antrenorul lui Alanyaspor a explicat că românul nu a avut suficient mingea și nu a câștigat duelurile, motiv pentru care a dorit mai multă viteză și agresivitate. Acum, Ianis Hagi a fost trimis pe teren în partea secundă a meciului cu Göztepe și a răspuns cu o pasă decisivă. Internaționalul român a contribuit astfel la revenirea lui Alanyaspor și la punctul obținut după remiza cu Göztepe, scor 2-2.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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