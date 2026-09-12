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Ianis Hagi a făcut un meci foarte bun în Turcia. Mijlocașul român a dat o pasă de gol în partida pe care echipa sa, Alanyaspor, a remizat-o pe teren propriu cu Göztepe. Internaționalul român a intrat în repriza secundă și a fost decisiv pe finalul jocului.

Ianis Hagi și-a făcut simțită prezența în Turcia! Pasă de gol pentru mijlocașul român

a fost trimis pe teren în minutul 58, la scorul de 1-0 pentru Göztepe. Peste doar câteva minute, Hagi a recuperat o minge la mijlocul terenului. Ulterior, balonul a ajuns la Fernandes, care l-a învins pe portarul advers.

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Goal! Alanyaspor — started by Ianis Hagi — TheFootballZone (@football_t69515)

Göztepe a mai înscris o dată, dar oaspeții nu au rezistat prea mult în avantaj. În minutul 75, Ianis Hagi a reușit o centrare perfectă pentru Makouta, iar colegul său l-a învins pe portarul advers cu o deviere fină. Scorul final a fost 2-2.

Makouta steals Ianis Hagi’s goal! ⚽ — TheFootballZone (@football_t69515)

Start complicat de sezon pentru Ianis Hagi

Internaționalul român s-a confruntat cu probleme medicale și a ratat prima etapă, iar cu Beșiktaș a rămas pe banca de rezerve. Primele minute au venit abia pe 30 august, cu Eyüpspor, când a fost introdus în partea secundă și a jucat 16 minute.

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Situația nu s-a îmbunătățit prea mult nici la primul meci început ca titular. Ianis Hagi a fost trimis din primul minut cu Rizespor, însă João Pereira l-a schimbat încă din minutul 40. Antrenorul lui Alanyaspor a explicat că românul nu a avut suficient mingea și nu a câștigat duelurile, motiv pentru care a dorit mai multă viteză și agresivitate. Acum, Ianis Hagi a fost trimis pe teren în partea secundă a meciului cu Göztepe și a răspuns cu o pasă decisivă. Internaționalul român a contribuit astfel la revenirea lui Alanyaspor și la punctul obținut după remiza cu Göztepe, scor 2-2.