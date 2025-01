Ianis Hagi a intrat în afaceri imobiliare. „Tricolorul” a investit într-un proiect în care mai sunt implicați Gică Popescu și Dan Petrescu

Ianis Hagi (26 de ani) își face de pe acum planurile pentru vremurile când se va lăsa de fotbal. Tricolorul de la Rangers a început să investească în imobiliare o parte din banii câștigați pe gazon.

Ianis Hagi a intrat în afaceri imobiliare. Unde și-a investit banii jucătorul lui Rangers

Ianis Hagi a cumpărat recent mai multe apartamente într-un ansamblu rezidențial de lux din Nordul Bucureștiului. Fotbalistul lui Rangers s-a alăturat altor vedete devenite ambasadori ai proiectului imobilar My Place North din Pipera, precum Cristina Neagu, Gică Popescu, Dan Petrescu, Elizabeth Omoregie sau Mihaela Buzărnescu.

Prețurile locuințelor în complexul în care a ales să investească Ianis Hagi încep de la ‍70.000 de euro, un studio, și ajung până la 550.000 de euro, un penthouse cu patru camere. Termenul de finalizare a apartamentelor este decembrie 2025, iar până atunci Ianis Hagi verifică de câte ori are ocazia starea lucrărilor.

. Tricolorul are un contract anual de 1,2 milioane de euro. Ianis este jucătorul formației scoțiene din 2020.

Fiul lui Gică Hagi încearcă să dezvolte și alte afaceri. Ianis este asociat cu mama lui, Marilena Hagi, în firma de publicate ”Future of the Game Company SRL”, dar și cu verișoara lui, Maria Popescu, fiica lui Gică Popescu, într-o societate de comerț online, ”I am Eyewear SRL”.



După o perioadă îndelungată cu probleme la Rangers, . Ianis Hagi a participat la ultimele două meciuri lui Rangers, terminate cu victorii, 3-0 cu Aberdeen și 3-1 cu St. Johnstone.

”Le datorăm fanilor această victorie”, a declarat internaționalul român după succesul cu Aberdeen, miercuri 15 ianuarie. ”Asta a fost obiectivul nostru, trebuie să fim mai consecvenți în 90 de minute și asta am făcut.

Este un joc din care putem lua o mulțime de aspecte pozitive și, sperăm, să continuăm așa. Cred că fiecare și-a făcut treaba, atacanții au fost foarte ageri în careu, am creat ocazii și eu. Vaclav își face treaba, așa că se simte bine.

Evident că îmi place să îmi creez șanse din afara careului, dar cel mai pozitiv lucru pentru mine este să mă implic pentru echipă și cred că asta este meseria mea și ceea ce vreau să fac de acum înainte.

Întotdeauna am făcut asta și acesta este întotdeauna primul meu instinct. Sper că în meciul următor vom putea marca mai mult”, a spus Ianis Hagi, conform jurnaliștilor scoțieni.