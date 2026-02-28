Sport

Ianis Hagi a prins o jumătate de oră în Galatasaray – Alanyaspor 3-1. Ce notă a primit și cum s-a descurcat Umit Akgdag

Ianis Hagi nu a jucat decât o jumătate de oră în meciul Galatasaray - Alanyaspor 3-1. Internaționalul român nu a reușit să schimbe soarta jocului în momentul intrării pe teren.
Traian Terzian
28.02.2026 | 22:30
Ianis Hagi a prins o jumatate de ora in Galatasaray Alanyaspor 31 Ce nota a primit si cum sa descurcat Umit Akgdag
Cum s-a descurcat Ianis Hagi în meciul Galatasaray - Alanyaspor 3-1. Sursă foto: @Alanyaspor
În ciuda prestațiilor bune pe care le-a avut după transferul în Turcia, Ianis Hagi a fost lăsat pe banca de rezerve de antrenorul portughez Joao Pereira la partida Galatasaray – Alanyaspor 3-1.

Ianis Hagi, prestație modestă în Galatasaray – Alanyaspor 3-1

Gazdele au dominat prima repriză a întâlnirii din etapa a 24-a a campionatului Turciei și au deschis scorul chiar înainte de pauză prin fundașul francez Sacha Boey (45+2), doar oaspeții au ieșit montați de la pauză și au egalat imediat prin atacantul Steve Mounie (49).

Însă, Galata a revenit în avantaj după reușita căpitanului Lucas Torreira (58). La doar 4 minute după ce echipa sa a primit al doilea gol, Joao Pereira a hotărât să-l trimită în teren și pe Ianis Hagi.

Însă, internaționalul român nu a reușit să creeze panică la poarta formației unde tatăl său a scris istorie. Mai mult, Galatasaray a mai punctat o dată prin nigerianul Victor Osimhen (83) și jocul s-a încheiat cu scorul de 3-1.

Notele primele de Ianis Hagi și Umit Akdag

Pentru evoluția avută în jumătatea de oră petrecută pe teren, Ianis Hagi a fost notat de Sofascore cu 6,6. Fundașul Umit Akgdag, eligibil atât pentru naționala României, cât și pentru cea Turciei, nu a avut nici el o prestație peste măsură și a primit nota 6,7.

Cel mai bun jucător de la Alanyaspor a fost Steve Mounie (7,7), în timp ce cele mai mari note le-au primit Lucas Torreira și Victor Osimhen. Ambii fotbaliști de la Galatasaray au fost notați cu 8,3.

În urma acestui rezultat, Alanyaspor este pe locul 11, cu 26 de puncte, cu 6 puncte mai mult decât Kasimpașa, formație aflată pe primul loc retrogradabil. În schimb, Galatasaray s-a distanțat în fruntea clasamentului și are acum un avans de 5 puncte față de marea rivală Fenerbahce, care are, însă, un joc mai puțin disputat.

Cifrele lui Ianis Hagi la Alanyaspor

Ianis Hagi a ajuns la Alanyaspor în septembrie 2025, după ce s-a despărțit de Rangers, și a avut evoluții constant bune. În 18 meciuri jucate la noua sa echipă, el a marcat 2 goluri și a dat 2 pase decisive.

Internaționalul român în vârstă de 27 de ani a mai reușit să înscrie de două ori și în Cupa Turciei. Ambele goluri au venit în meciul cu Boluspor, scor 4-0, din faza grupelor și au fost realizate cu o zi înainte ca tatăl său, marele Gică Hagi, să împlinească 61 de ani.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
