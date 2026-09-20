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Ianis Hagi a fost la un pas de Wolfsburg! Adrian Ilie, dezvăluiri despre transferul ratat al decarului României 

Ianis Hagi a fost aproape de transferul carierei. Adrian Ilie a spus totul despre situația lui Ianis Hagi. Ce urmează pentru „Prinț”.
Mihai Dragomir
20.09.2026 | 20:55
Ianis Hagi a fost la un pas de Wolfsburg Adrian Ilie dezvaluiri despre transferul ratat al decarului Romaniei
EXCLUSIV FANATIK
Ce transfer ar fi fost! Ianis Hagi a fost la doar un pas de Wolfsburg. Foto: Colaj FANATIK.
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Naționala României este pe cale să debuteze într-o nouă campanie din Nations League. Cu această ocazie, Adrian Ilie a vorbit despre unul dintre fotbaliștii convocați: Ianis Hagi. „Cobra” a dezvăluit că tânărul mijlocaș a fost cât pe ce să semneze cu Wolfsburg, din eșalonul secund al Germaniei.

Ianis Hagi, la un pas de transferul carierei la Wolfsburg

Ianis Hagi se află în lotul de 33 de jucători convocați la naționala României pentru primele meciuri din Nations League. „Prințul” a fost aproape să schimbe echipa în mercato de vară, Maccabi Tel Aviv dorind să îl transfere de la Alanyaspor. Mutarea a picat însă, iar Adrian Ilie a dezvăluit recent că jucătorul a avut mai multe oferte, iar cea mai importantă dintre ele venea chiar de la Wolfsburg, campioană a Germaniei în 2009 și aflată momentan în eșalonul secund.

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„Nu a avut oferta de care să se lege într-un campionat mai bun. A avut alte oferte. Două sau trei și nu le-a acceptat. Fiind în ultimul an, sper ca din ianuarie… Mai are un an. Cred că în decembrie, fiind și perioada de transferări, să-și găsească altă echipă. A fost foarte aproape și de un transfer la Wolfsburg. Da, foarte aproape!, a declarat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este tânărul fotbalist român legitimat la Wolfsburg

Profitând de context, Andrei Vochin, prezent la rândul său în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a ținut să precizeze că există deja un tânăr fotbalist român la echipa din Germania. Oficialul FRF a spus că Matei Pădure, crescut de FCSB, joacă la categoria U17 pentru nemți și că este un jucător de mare perspectivă.

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„La Wolfsburg avem un român foarte bun. Matei Pădure, de la U17. Va fi un nume despre care vom auzi, dacă nu va avea ghinion să se accidenteze. A fost jucătorul FCSB-ului. Pentru mine, un indicator este tot timpul la jucătorii de perspectivă când ei devin titulari la o națională mai mare de vârstă. Matei Pădure, născut în 2010, a fost titular la echipa 2009 care s-a calificat la Mondial. E un indicator foarte bun pentru viitor”, a dezvăluit și Andrei Vochin.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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