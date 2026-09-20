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Naționala României este pe cale să debuteze într-o nouă campanie din Nations League. Cu această ocazie, Adrian Ilie a vorbit despre unul dintre fotbaliștii convocați: Ianis Hagi. „Cobra” a dezvăluit că tânărul mijlocaș a fost cât pe ce să semneze cu Wolfsburg, din eșalonul secund al Germaniei.

Ianis Hagi, la un pas de transferul carierei la Wolfsburg

Ianis Hagi se află în pentru primele meciuri din Nations League. „Prințul” a fost aproape să schimbe echipa în mercato de vară, Maccabi Tel Aviv dorind să îl transfere de la Alanyaspor. însă, iar Adrian Ilie a dezvăluit recent că jucătorul a avut mai multe oferte, iar cea mai importantă dintre ele venea chiar de la Wolfsburg, campioană a Germaniei în 2009 și aflată momentan în eșalonul secund.

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„Nu a avut oferta de care să se lege într-un campionat mai bun. A avut alte oferte. Două sau trei și nu le-a acceptat. Fiind în ultimul an, sper ca din ianuarie… Mai are un an. Cred că în decembrie, fiind și perioada de transferări, să-și găsească altă echipă. A fost foarte aproape și de un transfer la Wolfsburg. Da, foarte aproape!”, a declarat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este tânărul fotbalist român legitimat la Wolfsburg

Profitând de context, Andrei Vochin, prezent la rândul său în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a ținut să precizeze că există deja un tânăr fotbalist român la echipa din Germania. Oficialul FRF a spus că Matei Pădure, crescut de FCSB, joacă la pentru nemți și că este un jucător de mare perspectivă.

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„La Wolfsburg avem un român foarte bun. Matei Pădure, de la U17. Va fi un nume despre care vom auzi, dacă nu va avea ghinion să se accidenteze. A fost jucătorul FCSB-ului. Pentru mine, un indicator este tot timpul la jucătorii de perspectivă când ei devin titulari la o națională mai mare de vârstă. Matei Pădure, născut în 2010, a fost titular la echipa 2009 care s-a calificat la Mondial. E un indicator foarte bun pentru viitor”, a dezvăluit și Andrei Vochin.

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Naționala U17 a României, formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009, s-a aflat calificat la Mondialul ce va fi găzduit de Qatar în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026. Competiția reunește 48 de reprezentative, ce vor fi împărțite în 12 grupe de câte 4 echipe. În urma tragerii la sorți, selecționata pregătită de de Mircea Diaconescu va evolua în grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela.