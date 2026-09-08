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S-a decis viitorul lui Ianis Hagi! FANATIK a aflat în exclusivitate că internaționalul român s-a înțeles cu Maccabi Tel Aviv. Mijlocașul de 27 de ani este pregătit să încheie aventura din Turcia și să plece de la Alanyaspor, formație la care a ajuns în vara anului 2025.

Bombă pe piața transferurilor! Ianis Hagi s-a înțeles cu Maccabi Tel Aviv

au ajuns la un acord, iar mutarea a intrat în linie dreaptă. Fotbalistul român urmează pentru ultimele formalități înainte de semnarea contractului. Dacă totul va decurge conform planului, Hagi va deveni jucătorul echipei din Israel.

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Din informațiile FANATIK, Ianis Hagi va efectua vizita medicală la Maccabi Tel Aviv miercuri, 9 septembrie. Dacă nu vor apărea probleme la testele medicale, transferul va putea fi oficializat imediat.

Ce spunea Giovanni Becali despre transferul lui Ianis Hagi la Maccabi Tel Aviv

Ioan Becali a vorbit la „Giovanni Show” despre culisele mutării lui Ianis Hagi la Maccabi Tel Aviv. Impresarul a oferit detalii despre negocieri și a dezvăluit că oferta venită din Israel este una foarte bună pentru internaționalul român. Condițiile financiare propuse de Maccabi sunt atractive.

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„Am auzit de oferta asta. E și bine, e și… depinde de Ianis cum se gândește. Maccabi Tel Aviv e o echipă care poate să îți ofere și 1 milion, și 1,2 milioane de euro salariu. E o echipă care joacă în cupele europene (n.r. a jucat în Conference League, fiind eliminată). Acum depinde totul de Ianis și de tatăl lui, pentru că Ianis acum e un bărbat de 27 de ani, nu mai e un copil. Are copil, Hagi e bunic. Ianis e în stare să hotărască. Dar e și chestia asta, că joci peste tot, te antrenezi acolo, acolo. Doamne ferește de mai rău mai târziu. Nu e ușor să te decizi”, declara impresarul, în exclusivitate la Giovanni Show.

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Ianis Hagi a fost schimbat în minutul 40 în ultimul meci pentru Alanyaspor!

Ianis Hagi a avut parte de un început complicat de sezon la Alanyaspor. Problemele medicale l-au făcut să rateze primele meciuri, iar în partida cu Beșiktaș a rămas pe banca de rezerve. Primele minute le-a primit abia împotriva lui Eyüpspor, când a fost introdus pe final și a bifat doar 16 minute.

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Ultimul meci a complicat și mai mult situația. Hagi a fost titular pentru prima dată în acest sezon, în victoria cu Rizespor, scor 1-0, însă antrenorul l-a schimbat încă din minutul 40. Joao Pereira a explicat ulterior că românul nu a avut suficient mingea și nu a câștigat duelurile, iar echipa avea nevoie de mai multă viteză și agresivitate.