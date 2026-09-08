Sport

Ianis Hagi s-a înțeles cu Maccabi Tel Aviv! Israelienii îl așteaptă miercuri la vizita medicală. Exclusiv

Ianis Hagi s-a înțeles cu Maccabi Tel Aviv și este gata să plece de la Alanyaspor. FANATIK a aflat că românul va face vizita medicală miercuri, 9 septembrie.
Alex Bodnariu
08.09.2026 | 15:49
Ianis Hagi sa inteles cu Maccabi Tel Aviv Israelienii il asteapta miercuri la vizita medicala Exclusiv
breaking news
Bombă pe piața transferurilor! Ianis Hagi s-a înțeles cu Maccabi Tel Aviv
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S-a decis viitorul lui Ianis Hagi! FANATIK a aflat în exclusivitate că internaționalul român s-a înțeles cu Maccabi Tel Aviv. Mijlocașul de 27 de ani este pregătit să încheie aventura din Turcia și să plece de la Alanyaspor, formație la care a ajuns în vara anului 2025.

Bombă pe piața transferurilor! Ianis Hagi s-a înțeles cu Maccabi Tel Aviv

Negocierile dintre Ianis Hagi și Maccabi Tel Aviv au ajuns la un acord, iar mutarea a intrat în linie dreaptă. Fotbalistul român urmează să ajungă în Israel pentru ultimele formalități înainte de semnarea contractului. Dacă totul va decurge conform planului, Hagi va deveni jucătorul echipei din Israel.

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Din informațiile FANATIK, Ianis Hagi va efectua vizita medicală la Maccabi Tel Aviv miercuri, 9 septembrie. Dacă nu vor apărea probleme la testele medicale, transferul va putea fi oficializat imediat.

Ce spunea Giovanni Becali despre transferul lui Ianis Hagi la Maccabi Tel Aviv

Ioan Becali a vorbit la „Giovanni Show” despre culisele mutării lui Ianis Hagi la Maccabi Tel Aviv. Impresarul a oferit detalii despre negocieri și a dezvăluit că oferta venită din Israel este una foarte bună pentru internaționalul român. Condițiile financiare propuse de Maccabi sunt atractive.

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„Am auzit de oferta asta. E și bine, e și… depinde de Ianis cum se gândește. Maccabi Tel Aviv e o echipă care poate să îți ofere și 1 milion, și 1,2 milioane de euro salariu. E o echipă care joacă în cupele europene (n.r. a jucat în Conference League, fiind eliminată). Acum depinde totul de Ianis și de tatăl lui, pentru că Ianis acum e un bărbat de 27 de ani, nu mai e un copil. Are copil, Hagi e bunic. Ianis e în stare să hotărască. Dar e și chestia asta, că joci peste tot, te antrenezi acolo, acolo. Doamne ferește de mai rău mai târziu. Nu e ușor să te decizi”, declara impresarul, în exclusivitate la Giovanni Show.

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Ianis Hagi a fost schimbat în minutul 40 în ultimul meci pentru Alanyaspor!

Ianis Hagi a avut parte de un început complicat de sezon la Alanyaspor. Problemele medicale l-au făcut să rateze primele meciuri, iar în partida cu Beșiktaș a rămas pe banca de rezerve. Primele minute le-a primit abia împotriva lui Eyüpspor, când a fost introdus pe final și a bifat doar 16 minute.

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Ultimul meci a complicat și mai mult situația. Hagi a fost titular pentru prima dată în acest sezon, în victoria cu Rizespor, scor 1-0, însă antrenorul l-a schimbat încă din minutul 40. Joao Pereira a explicat ulterior că românul nu a avut suficient mingea și nu a câștigat duelurile, iar echipa avea nevoie de mai multă viteză și agresivitate.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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