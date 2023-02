Ianis Hagi a vorbit cu lacrimi în ochi despre tatăl său! Mesaj emoționant de ziua „Regelui”

Gică Hagi a împlinit duminică, 5 februarie, 58 de ani, iar pentru a-l sărbători pe „Decarul de Aur” al României. Un moment emoționant care a vorbit cu lacrimi în ochi despre tatăl său.

Ianis Hagi, mesaj emoționant de ziua tatălui său

pe care l-a avut România, a împlinit pe 5 februarie 2023 vârsta de 58 de ani. Ianis Hagi, fotbalist la Rangers, a avut un mesaj emoționant pentru tatăl său cu ocazia aniversării zilei de naștere.

„Să fie sănătos. Atât îmi doresc. Vreau să-l am alături de mine, familia vrea să-l aibă alături de noi cât mai mult posibil. Este puterea familiei și atât îmi doresc, sănătate”, a declarat Ianis Hagi, la .

Ianis Hagi s-a transferat în străinătate de la Viitorul (n.r Farul), echipă condusă de Gică Hagi. Internaționalul român, care a adunat 23 de apariții sub „tricolor”, a fost transferat de Genk în 2019 pentru 4,7 milioane de euro. Un an mai târziu, fiul lui Gică Hagi a ajuns la Rangers, în Scoția.

Ianis Hagi a povestit un moment amuzant cu tatăl său: „Copilul știa mai multe despre mine, decât despre el”

În vârstă de 24 de ani, Ianis Hagi are de muncit pentru a-i călca pe urme tatălui său. De-a lungul carierei, Gică Hagi a evoluat în tricoul lui Real Madrid și al Barcelonei, cucerind numeroase trofee.

În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care și-a trecut în palmares patru titluri de campion, două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA și Supercupa Europei.

„Tata a avut un episod când a venit să mă vadă la echipa națională. Se schimbă generațiile și fiecare generație urmărește sportivii care sunt activi. A făcut o poză cu el, copilul avea opt ani. Știa mai multe despre mine, decât despre el”, au fost cuvintele lui Ianis Hagi, care a vorbit despre relația specială pe care o are cu sora sa, Kira.

„Sora mea e multi-talentată. Simt că tot ce face este diferit de tot ce a-i putea vedea în viața de zi cu zi. Tablourile ei le am acasă. O susțin din toate punctele de vedere și mă bucur că are talentul ăsta și eu am arma cu fotbalul. I se potrivește tot ce i se întâmplă”.

Ianis Hagi, despre șansele Farului la titlu: „E greu”

Ianis Hagi a vorbit despre posibilitățile Farului de a câștiga titlu. Internaționalul român vede un campionat echilibrat, fiind convins că învingătoarea se va alege în play-off.

„E greu. E destul de strâns campionatul. Au o echipă tânără, joacă un fotbal frumos așa cum au făcut când au ieșit campioni. Și Craiova, și Rapid.

FCSB clar cu CFR Cluj care se bat an de an la campionat. Diferența se face în play-off mereu. Sper să fie sănătoși”, a spus Ianis Hagi. În perioada în care evolua la Viitorul (n.r. Farul), Ianis Hagi și-a trecut în palmares Cupa României (2018-2019) și Supercupa României (2019-2020).