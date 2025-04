Ianis Hagi a vorbit despre viitorul său la Rangers după eurogolul din campionat: “Nu accept să mi se pună vorbe în gură!”. Video

Ianis Hagi a ieşit la rampă în Aberdeen – Rangers 2-2. , reuşită care a adus un punct pentru echipa sa. Echipa lui Barry Ferguson se află pe locul doi în campionat.

Ianis Hagi a vorbit despre viitorul său la Rangers după eurogolul din campionat

La finalul confruntării, Ianis Hagi din sferturile Europa League. Mijlocaşul român a fost întrebat şi despre viitorul său, spunând că niciodată nu a spus că îşi doreşte să părăsească Rangers la finalul stagiunii:

“Ne-am făcut viaţa grea de câteva ori în acest sezon. Trebuie să lucrăm la acest capitol. Dar, să revenim de la 0-2, în 10 oameni, spune multe despre dorinţa noastră de a câştiga aici. Dar nu am putut face asta.

Acum trebuie să ne concentrăm pe meciul de joi (n.r. cu Bilbao din Europa League) şi să le facem o bucurie fanilor. La Rangers avem nevoie de un lot competitiv. Ştim asta. Avem nevoie de 25 de jucători. Avem multe meciuri, multe accidentări.

“La gol a fost instinct. A venit mingea la mine, am lovit bine”

Unii intră în formă, alţii ies. E normal. Jucăm peste 60 de meciuri în fiecare sezon şi nu există echipa a doua sau cum vreţi să îi spuneţi. Toată lumea va avea şanse şi toţi luptă pentru Rangers.

Acesta a fost şi mesajul de la pauză. Am vrut să revenim în 10 oameni. Am scos un egal, nu este grozav, dar vrem să ne calificăm joi mai departe, în Europa League.

La gol a fost instinct. A venit mingea la mine, am lovit bine, am avut şi puţin noroc, că a intrat după ce a atins bara. Mă bucur că am reuşit să marchez. Înţeleg discuţiile despre contract, se încheie la finalul sezonului.

“Nu accept să mi se pună vorbe în gură. Nu am spus niciodată că îmi doresc să plec de la Rangers”

Dar nu accept să mi se pună vorbe în gură. Şi vreau să clarific acest lucru. Nu am spus niciodată că îmi doresc să plec de la Rangers. Sunt fericit că sunt aici, aş face orice pentru acest club.

Pentru mine este foarte important meciul de joi. Vrem să le facem fanilor o mare bucurie, să mergem mai departe în Europa League şi să încheiem sezonul sus”, a spus Ianis Hagi după Aberdeen – Rangers 2-2.