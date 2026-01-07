Ianis Hagi a vorbit după Alanya – Metaloglobus despre Turcia – România: „Cu asta ne culcăm, cu asta ne trezim”. Video

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi a deschis scorul în meciul amical pe care echipa sa, Alanyaspor, l-a câștigat în fața „lanternei roșii” din Superliga României, Metaloglobus. La final, mijlocașul român a vorbit despre viitorul său și a spus câteva cuvinte și despre barajul din luna martie, atunci când „tricolorii” se vor duela cu Turcia pentru un loc la Campionatul Mondial.

Ianis Hagi a impresionat în amicalul cu Metaloglobus. Ce spune mijlocașul român despre viitorul său

Mijlocașul român a fost trimis titular de antrenorul celor de la Alanyaspor în victoria obținută în amicalul cu Metaloglobus. Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai activi jucători de pe teren

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a fost scos de pe teren la mijlocul părții secunde. Antrenorul celor de la Alanyaspor nu a vrut să riște vreo accidentare. Ianis Hagi a mers apoi în tribunele arenei, acolo unde a discutat cu oficialii FRF, dar și telefonic cu Mircea Lucescu, așa cum chiar el a dezvăluit după partidă.

Ianis Hagi speră să fie în formă maximă la meciul cu Turcia din luna martie

Ianis Hagi a vorbit la finalul jocului despre viitorul său în fotbalul turc. Mijlocașul a dat de înțeles că se simte bine la Alanyaspor și speră să aibă evoluții cât mai bune și în meciurile oficiale, pentru a-și îndeplini obiectivele.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci de pregătire. Un meci în care trebuia să alergăm, să intrăm în formă. Suntem fericiți că tot ce am lucrat săptămâna aceasta ne-a ieșit pe teren. Sper să fie mai bine pentru noi în a doua parte a campionatului. Mă simt bine și sper să mai dau goluri și în meciurile oficiale din lovitură liberă.

ADVERTISEMENT

Sunt bine. Am jucat meci de meci, sunt într-o formă bună. Trebuia să fim în primele 10 și ne-am îndeplinit obiectivul. Ne-am calificat și în Cupă. Eu sunt mulțumit. Îmi doresc să joc constant, să progresez zilnic și să am o parte a doua a sezonului și mai bună. Clar sunt tachinări, dar ne concentrăm să ne facem treaba la club. Vrem să începem bine partea a doua a sezonului. Lumea are încredere în noi”, a explicat Ianis Hagi.

Ianis Hagi, cu gândul doar la barajul cu Turcia. Ce sfat i-a dat lui Umit Akdag

În plus, fotbalistul a spus câteva cuvinte și despre echipa națională. Pentru România urmează duelul de foc cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială. Ianis Hagi speră din suflet să ajungă cu „Generația de Suflet” la turneul final din America de Nord. De asemenea, jucătorul de la Alanyaspor a vorbit și despre

ADVERTISEMENT

„Să fim sănătoși și în cea mai bună formă. Nu doar fizic. Încercăm să ne mobilizăm, să fim concentrați. Ne dorim să mergem în America. Nu e nimic de ascuns. Comunicăm cu selecționerul, vedem cum suntem. Vrem să fim în martie cu toate forțele și să ne calificăm.

Umit e foarte bine. Joacă. E un fotbalist tânăr, bun. Are un viitor strălucit în față. Important e să muncească constant. Pas cu pas, totul va veni pentru el. E o întrebare delicată. Nu e așa de ușor. Nu vorbești doar despre tine când vine vorba de echipa națională. E o decizie grea pentru el. Eu i-am spus ce am avut de spus. Decizia e a lui. Noi îl primim cu brațele deschise. El trebuie să se simtă bine. Nu poți schimba decizia după ce o iei.

Sper ca suporterii să creadă în noi. Să creadă în noi, pentru că vrem să ajungem la Mondiale. Cu asta ne culcăm și cu asta ne trezim. Cu siguranță vom avea momente de bucurie împreună. Lui Dumnezeu nu îi cer performanțe pe teren, îi cer să aibă grijă de familia mea. Munca îți aparține. Dacă faci asta, succesul vine. Lui Dumnezeu îi mulțumesc că sunt sănătos și pot să fac ce iubesc. Sunt fericit”, a mai declarat fotbalistul.

Cadoul primit de Mihai Teja de la Ianis Hagi

La finalul partidei, Ianis Hagi i-a făcut cadou lui Mihai Teja, antrenorul celor de la Metaloglobus, tricoul pe care l-a purtat în amicalul din Turcia. Cei doi se cunosc foarte bine, după cum a explicat mijlocașul.

„Familiile noastre se cunosc. Îi doresc tot binele din lume în a doua parte a campionatului. Sper să îi iasă fix așa cum își dorește”, au fost cuvintele lui Ianis Hagi.