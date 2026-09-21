Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ianis Hagi, la Olympique Marseille! “De asta a refuzat 1 milion euro din Israel!”

Ianis Hagi a fost aproape de un transfer în ultimele zile de mercato la Maccabi Tel Aviv. Fanatik a aflat motivul pentru care românul a refuzat mutarea: are acord cu Olympique Marseille.
Marian Popovici
21.09.2026 | 13:30
Ianis Hagi la Olympique Marseille De asta a refuzat 1 milion euro din Israel
EXCLUSIV FANATIK
Ianis Hagi, la Olympique Marseille! “De asta a refuzat 1 milion euro din Israel!”. Sursa: colaj Fanatik
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Ianis Hagi a rămas în acest sezon la Alanyaspor, deşi Maccabi Tel Aviv a forţat transferul mijlocaşului român în ultimele zile din perioada de mercato, oferindu-i un contract de un milion de euro anual.

Ianis Hagi, acord cu Olympique Marseille! Motivul pentru care a refuzat oferta lui Maccabi Tel Aviv

Din informaţiile FANATIK, motivul refuzului lui Ianis Hagi de a semna în Israel este acordul cu un club puternic din Franţa. Este vorba de Olympique Marseille, care are un acord cu Ianis Hagi pentru un transfer în iarnă, dezvăluit de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA:

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„Ianis Hagi are un acord de principiu cu Olympique Marseille. În iarnă, şansele sunt de peste 90% să meargă la Marseille. Israelienii s-au dat peste cap și i-au oferit un super contract. Undeva la un milion de euro.

Adică un contract foarte mare. Din acest motiv a căzut mutarea, că Ianis Hagi are un acord cu Olympique Marseille şi şansele sunt foarte mari ca în iarnă să se transfere acolo, la una dintre echipele fanion din Franţa. Push-ul a fost foarte mare, dar de asta a refuzat 1 milion de euro din Israel”. 

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Ianis Hagi, start greu de sezon în Turcia

Ianis Hagi are un start greu de sezon în Superliga turcă, la Alanyaspor. Mijlocaşul român a început o singură dată ca titular la echipă, iar cel mai mult a fost folosit timp de 40 de minute într-un meci. În cele patru apariţii, a dat un asist cu Goztepe.

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Mijlocaşul român se află pe lista celor 33 de jucători convocaţi de Gică Hagi pentru Liga Naţiunilor. România va juca patru meciuri în perioada următoare: Suedia, deplasare şi acasă, Polonia, deplasare, şi cu Bosnia şi Herţegovina acasă.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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