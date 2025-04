Ianis Hagi, acuzații vehemente după ce Rangers a fost eliminată din Europa League: „Penalty clar!”

Rangers a fost eliminată din competiție de către Athletic Bilbao, scor 0-2, iar la scorul de 0-0, Cyriel Dessers, atacantul „sfinților”, a fost tras de tricou în careu de Yeray Alvarez, însă arbitrul nu a dictat penalty.

Ianis Hagi acuză arbitrajul după ce Rangers a fost eliminată din Europa League

Ianis Hagi a acuzat arbitrajul după eliminarea suferită de . Mijlocașul român a jucat o repriză în duelul de pe „San Mames” cu Athletic Bilbao: „Dezamăgitor, desigur.

Cred că au jucat mai bine ca noi, trebuie să recunosc, dar în minutul 15 în deplasare, ai un penalty clar. Cred că ne-ar fi ajutat, ne-ar fi pus în avantaj. Asta însemna că am fi câștigat meciul? Nu.

Dar este dezamăgitor, iar apoi ei au început să joace mult mai bine și cred că au meritat victoria într-un final. La acest nivel, detaliile mici fac diferența și acela a fost un detaliu mare. Dezamăgire există, nervozitate, dar asta pentru că am fi putut să jucăm mai bine”.

„Au fost mai buni, dar faza aia nu dispare!”

„Cred că Bilbao pentru 90 de minute au fost mai buni decât noi, dar asta nu face incidentul cu penalty-ul să dispară, corect? Și supărare pentru că era o șansă importantă să câștigăm un trofeu și nu am reușit asta deci…

Nu vom ascunde faptul că am fost sub așteptări sezonul acesta, asta este realitatea, dar asta nu înseamnă că trebuie să neglijăm ultimele 5 meciuri. Trebuie să mergem să le câștigăm”, a , conform .

În meciul tur, jucat pe „Ibrox Park”, Rangers a reușit să obțină un rezultat de egalitate, scor 0-0, după ce a jucat mai bine de 60 de minute cu un jucător în minus. Mai mult decât atât, pe finalul meciului, bascii au avut un gol anulat și au ratat un penalty.