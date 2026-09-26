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Ilie Dumitrescu (57 de ani) a comentat declarația oferită de Ianis Hagi (27 de ani) la finalul meciului Suedia – România 2-1. Printre altele, mijlocașul ofensiv de la Alanyaspor a spus că naționala nu a jucat în sistemul pregătit toată săptămâna la antrenamente. Întrebat în legătură cu această chestiune, fostul internațional a dat toate explicațiile necesare în acest context.

Cum a comentat Ilie Dumitrescu declarația lui Ianis Hagi de după Suedia – România 2-1

Concret, a vorbit despre faptul că într-adevăr România s-a văzut nevoită să adapteze din mers sistemul de joc, însă doar pe fază defensivă: „Nu. Deci Hagi a pregătit ambele variante de sisteme ale adversarului. Până acum au jucat cu trei fundași centrali.

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Iar Ianis ce spune, că la început ei au jucat 4-4-2, dar pe faza ofensivă 4-2-4. Hagi avea pregătită și varianta asta. Toată săptămâna s-a pregătit un sistem cu trei fundași centrali. Echipa noastră a jucat 4-4-2 pe defensiv, cu fundaș dreapta Coubiș. Pe fază ofensivă ce am pregătit, 3-4-1-2. Și aici cred eu că au fost ceva probleme cu ieșirile din apărare. Adversarii jucau cu doi atacanți, închideau foarte bine culoarele, nu aveai culoar să joci între linii, am suferit în linia de mijloc”.

De ce a fost nevoită România să schimbe sistemul pe faza defensivă în Suedia

Bineînțeles că s-a ajuns în această situație în primul rând din cauza valorii adversarului, susține același Ilie Dumitrescu. „Ei au blocat foarte bine, ne-au dat benzile și ne-au forțat pe jocul ăsta direct. Au avut un plus în linia de mijloc, au acoperit foarte bine zonele, au o mobilitate foarte bună. Până am intrat în meci ne-a costat puțin, până au început să joace ce a pregătit Gică Hagi. Ideea este că în momentul în care noi intram în posesie ei ne-au închis foarte bine ca să jucăm direct, ceea ce le-a fost mai simplu.

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O participare foarte bună a lui Rațiu. Din poziționare Rațiu era mai avansat decât Bancu. Pe faza ofensivă s-a jucat sistemul care a fost pregătit. Pe defensiv Ianis a fost al patrulea în mijloc, în partea stângă, Man și Louis Munteanu în față”, a mai spus în direct la