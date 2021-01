Ianis Hagi, analizat de un fost fotbalist de la Rangers! Ce îi lipseşte românului

Englezul Mark Hateley (59 de ani), fotbalist la Rangers între 1990 și 1995, spune că Ianis Hagi (22 de ani) este un jucător talentat, însă românului care a bifat 27 meciuri în acest sezon la echipa scoțiană îi lipsește un singur lucru.

Ianis Hagi a revenit în primul “11” al lui Glasgow Rangers în luna decembrie, când internaţionalul român a avut cifre foarte bune la liderul din prima ligă a Scoţiei.

Fostul vârf este de părere că jucătorul cu 14 prezențe în naționala mare a României care venit la Rangers de la Genk este foarte talentat, însă trebuie să lucreze pentru a îmbunătății un aspect problematic al jocului său.

Ianis Hagi a fost caracterizat de un fost jucător al actualei sale echipe

„Cred că are talent, chiar are. Are și inteligență pe teren, ceea ce ajută. Singurul lucru care îi lipsește este demarajul atunci când încearcă să depășească un fundaș, ceea ce jucători precum Aribo și Kamara posedă.

Este foarte confortabil cu ambele picioare. Are doar 22 de ani, e încă un student al jocului”, a spus Hateley la Ten10, un podcast al fanilor echipei scoțiene. Românul care este cotat pe site-urile de specialitate la 4 milioane și 500 de mii de euro a bifat în sezonul 2020-2021 4 reușite și 9 pase de gol pentru echipa de club, în meciurile disputate în campionat, Europa League și Cupa Ligii.

Fostul jucător de la Viitorul sau Fiorentina a pus umărul la parcursul extrem de bun al lui Rangers din campionatul scoțian, întrecere unde băieții antrenați de Steven Gerrard se află pe primul loc al clasamentului după 22 de etape, cu 62 de puncte acumulate. Rangers are 20 de victorii, două rezultate de egalitate și nicio înfrângere.

Trupa lui Ianis Hagi domină autoritar campionatul Scoției și are 19 puncte avans față de marea rivală Celtic. În același timp, Rangers deține cel mai bun atac din Scoția cu 57 de goluri marcate, dar și cea mai bună apărare (doar 5 goluri primite).

Și antrenorul lui Rangers a avut cuvinte de laudă la adresa românului

Fiul lui Gică Hagi a avut parte de o premieră acum două zile după ce a evoluat pentru prima dată în derby-ul ”Old Firm” cum este cunoscut duelul dintre rivalele Rangers și Celtic. Românul a intrat pe teren la pauză, la scorul de 0-0, iar la final formația lui Ianis Hagi s-a impus cu 1-0 și a mai pus trei puncte între ea și Celtic.

Antrenorul lui Rangers l-a lăudat pe jucătorul român după meciul jucat contra celor de la Celtic: “Sunt foarte bucuros, mulţumit de efortul echipei. Celtic a fost mai bună în prima repriză. Am făcut progrese în partea a doua, am ajuns mai repede la minge, am fost agresivi, am crezut în noi. Eliminarea a fost un moment important. La pauză l-am bagat pe Ianis Hagi, voiam să aducem o schimbare în joc, nu am fost mulţumit de cei 3 din faţă.

Roofe s-a şi accidentat. Ianis a fost extraordinar în repriza a doua, a primit informaţia foarte bine, repede, a fost curajos, a cerut mingea în aglomeraţie, a făcut ceea ce am căutat în prima repriză şi nu am avut. Bravo lui! Ne pare rău ca l-am pierdut pe Roofe, desigur”. Ianis a avut o prestație extraordinară în meciul cu Celtic.