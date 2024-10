Ianis Hagi, analizat după Cipru – România 0-3. „Ce poți face în 14 minute? El intră mereu cu atitudine foarte bună”

Echipa națională de fotbal a României a reușit să o învingă fără prea mari dificultăți pe selecționata Ciprului, . Ianis Hagi a pătruns pe gazon în minutul 72 al întâlnirii, iar prezența „Prințului” a fost analizată la FANATIK SUPERLIGA.

Ianis Hagi, analizat după Cipru – România 0-3. „Ce poți face în 14 minute?”

Mircea Lucescu a hotărât să meargă pe continuitate la echipa națională după preluarea băncii tehnice, astfel că „Il Luce” l-a convocat în continuare pe Ianis Hagi în lot, deși .

„Prințul” a fost introdus pe teren în minutul 72 în meciul României cu Cipru, jucătorul înlocuit fiind marcatorul primului gol, anume Dennis Man. Ianis Hagi a fost în prim-plan aproximativ 20 de minute în întâlnirea cu ciprioții, iar prestația sa a fost analizată de către specialiștii FANATIK.

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, a afirmat că Ianis Hagi a fost extrem de util echipei. Totodată, oficialul e de părere că evoluția jucătorului nu poate fi analizată intens, din cauza faptului că s-a aflat foarte puțin pe teren.

„(N.r cum ți s-a părut prestația lui Ianis Hagi?) A fost extrem de util în joc, a avut mingi, a încercat să țină jocul, a încercat să fie agresiv, a fost foarte inteligent!

Când a putut, a jucat pase, nu a luat mingea după el pentru a acțiune individuală. Ce puteai să faci? Cât a jucat? Vreo 14 minute.

A fost util într-un meci în care rezultatul era deja decis, în care îți conservai puterile pentru Lituania”, a spus Mihai Stoichiță despre evoluția lui Ianis Hagi la FANATIK SUPERLIGA.

„Ianis are mereu o atitudine foarte bună”

Specialistul FANATIK Nicolae Dică l-a completat pe Mihai Stoichiță în privința lui Ianis Hagi. Fostul internațional a mărturisit că Hagi Jr. are o atitudine extrem de bună de fiecare dată când este introdus de pe banca de rezerve, lucru ce denotă profesionalismul jucătorului.

„La Ianis văd mereu că atunci când intră pe parcurs are o atitudine foarte bună. Acest lucru arată ca are un caracter foarte bun. Este un jucător important pentru echipa națională, a jucat de multe ori titular și a făcut-o foarte bine, dar în momentul când e introdus pe teren în actul secund are o atitudine foarte bună.

Are un caracter puternic și asta arată ca este un profesionist desăvârșit. Acesta este un lucru bun pentru echipa națională și totodată pentru el. Sunt jucători care joacă la ‘mișto’ când intră 15-20 de minute”, a completat Nicolae Dică în direct la FANATIK SUPERLIGA.