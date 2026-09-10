Sport

Ianis Hagi, aproape de o mutare în Israel! Cum vrea Maccabi Tel Aviv să îl convingă să semneze

Gruparea Maccabi Tel Aviv insistă pentru aducerea lui Ianis Hagi, folosindu-se de relațiile pe care mijlocașul român le are cu oameni din clubul israelian.
Catalin Oprea
10.09.2026 | 21:14
Ianis Hagi aproape de o mutare in Israel Cum vrea Maccabi Tel Aviv sa il convinga sa semneze
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Mijlocașul român Ianis Hagi se află în centrul unei posibile mutări pe finalul acestei perioade de mercato. Formația israeliană Maccabi Tel Aviv a pus ochii pe fotbalistul român și încearcă să accelereze negocierile pentru a-l convinge să facă pasul către o nouă etapă din cariera sa.

Pârghiile folosite de israelieni pentru a definitiva mutarea

Maccabi Tel Aviv folosește toate resursele disponibile pentru a închide afacerea înainte de închiderea ferestrei de transferuri din Israel. Pentru a-l convinge pe mijlocaș, oficialii au apelat la sprijinul antrenorului Kenny Miller și al fundașului James Tavernier, ambii având o legătură strânsă cu românul încă din perioada în care au colaborat în Scoția, la Rangers, conform Ynet.

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Oficialii din Israel mizează pe faptul că fotbalistul va ajunge la un acord de reziliere sau la o înțelegere de plecare cu actuala sa echipă, Alanyaspor. Conform presei locale, relațiile bune dintre cei implicați joacă un rol crucial în încercarea de a-l determina pe mijlocaș să accepta oferta.

Ianis Hagi, schimbat înainte de pauză în ultimul meci din campionat

Zvonurile despre o posibilă plecare vin la scurt timp după ce fotbalistul a traversat un moment delicat în ultimul meci de campionat disputat de Alanyaspor împotriva celor de la Rizespor. Titularizat în premieră după o perioadă lungă, românul a fost înlocuit încă din minutul 40.

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Antrenorul Joao Pereira a negat orice problemă medicală la conferința de presă, explicând că decizia a fost una pur tactică pentru a oferi mai multă dinamică formației sale.

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”Yusuf, jucătorul care l-a înlocuit pe Hagi, s-a pregătit toată săptămâna pentru acel rol. Ianis nu a avut foarte multe atingeri, nu a câștigat duelurile, iar acesta a fost primul său meci ca titular după o perioadă dificilă. Am considerat că echipa avea nevoie de mai multă viteză și agresivitate, motiv pentru care am făcut schimbarea”, a declarat Joao Pereira..

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