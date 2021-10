Ianis Hagi are Scoția la picioare. Clipul care a devenit viral în prima oră de la publicare. Video

Ianis Hagi are toți suporterii lui Rangers la picioare după . Stau mărturie miile de like-uri cu care aceștia i-au răsplătit reușita în doar 60 de minute de la publicarea videoclipului.

Și asta nu e tot. Datorită evoluțiilor din ultima perioadă, oficialii Borussiei Dortmund îl văd drept înlocuitorul ideal al starului Marco Reus – ajuns acum la 32 de ani – și intenționează, pe cale de consecință, să intensifice tratativele pentru transferul său. Nu vor avea, însă, o misiune deloc ușoară, dat fiind faptul că și Jose Mourinho a pus ochii pe internaționalul român.

Ianis Hagi i-a cucerit pe scoțieni cu golul înscris în poarta Germaniei

Servit excelent de Nicolae Stanciu, Ianis Hagi a luat acțiunea pe cont propriu, l-a ridiculizat pe Rudiger – fundașul actualei deținătoare a Ligii Campionilor, Chelsea – și a înscris în poarta lui ter Stegen, printr-o execuție de senzație.

Era minutul 9 al partidei din preliminariile CM 2022, iar România trecea deja în avantaj, spre bucuria celor prezenți în tribunele cochetei arene din Hamburg. Și nu doar a lor, căci videoclipul cu pricina a adunat nu mai puțin de 2.000 de like-uri în prima oră de la publicare.

Borussia Dortmund, pe urmele „Prințului”: „M-au întrebat dacă îl vrea Mourinho la Roma”

De asemenea, acest gol ar putea avea un impact uriaș asupra carierei lui Ianis Hagi. , Borussia Dortmund s-a interesat deja de situația mijlocașului și ar putea demara negocierile cu Rangers în vederea unui transfer.

„M-au întrebat de 4-5 cinci jucători. De portar în primul rând. Le-am zis de Niță, de Chiricheș că e liderul echipei, e căpitan și joacă de atâția ani. Nu mai e chiar așa de rapid, dar are multă experiență, are intuiție, vede jocul bine, urcă în atac și pasează bine.

M-au întrebat de Stanciu, că marchează mai toate golurile, și de Hagi, bineînțeles, despre faptul că îl vrea Mourinho la AS Roma. Sper să fie așa.

E important că joacă acolo la Rangers, iar Steven Gerrard îl apreciază foarte mult și ține la el. Să joace meci de meci, să demonstreze că poate juca la o echipă importantă din Anglia sau Italia.

Părerea mea e că el suferă din cauza numelui. Dacă era altcineva, poate ar fi fost mult mai ușor pentru el. E un băiat inteligent, care știe ce vrea în viață și sunt sigur că poate să înainteze și să ajungă un fotbalist valoros.

Nu să ajungă la nivelul lui taică-su, dar poate să ajungă fotbalist. Are doar 22 de ani și mai are 15 ani la dispoziție. Să joace și la națională cum o face la echipa de club. Apoi să prindă un transfer la o echipă importantă și acolo să crească mult și să dovedească că are într-adevăr valoare”, a mărturisit acesta, în exclusivitate pentru FANATIK.