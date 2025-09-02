Ianis Hagi, avertizat dur de Marius Șumudică după transferul în Turcia: „Va avea viață grea”. Când revine, de fapt, pe teren

„Prințul” și-a ales astfel noua echipă după o vară în care a fost tatonat de mai multe cluburi. Ce avertisment i-a transmis însă Marius Șumudică, antrenorul care cunoaște foarte bine campionatul Turciei.

Transferul surprinzător al lui Ianis Hagi în Turcia

După o perioadă destul de lungă de discuții și incertitudini, internaționalul român cotat la 1,5 milioane de euro urmează să semneze cu Alanyaspor, locul 9 în prima ligă de fotbal a Turciei. FANATIK a aflat că Ianis Hagi și-ar fi dorit un transfer în La Liga, la Elche, doar că oferta ibericilor a fost de aproape două ori mai mică față de cea a clubului Alanyaspor.

„Prințul” urmează să semneze o înțelegere valabilă pe următorii 3 ani cu noua echipă și va bifa astfel prima experiență în Turcia, țara în care s-a născut, iar tatăl său, Gică Hagi, a performat alături de Galatasaray.

Echipa care l-a adus și contextul mutării

Alanyaspor vine după o victorie importantă în campionat: 2-0 cu Beșiktaș. Evaluată la 20 de milioane de euro, echipa din orașul Alanya, din provincia Antalya, are un lot compus majoritar din fotbaliști turci.

Cel mai bine cotat jucător aflat sub comanda antrenorului portughez Joao Pereira este Yusuf Ozdemir (fundaș stânga, 24 de ani): 2,6 milioane de euro. Prin transferul său la Alanyaspor, Ianis Hagi ar deveni al 5-lea cel mai valoros jucător din echipă, depășit doar de Yusuf Ozdemir, Maestro (mijlocaș defensiv, 22 de ani, 2,5 milioane de euro), Gaius Makouta (mijlocaș central, 28 de ani, 2,1 milioane de euro) și Fatih Aksoy (fundaș central, 27 de ani, 1,6 milioane de euro).

Cum au reacționat fanii și presa turcă

Turcii au reacționat imediat după ce au aflat că Ianis Hagi va juca în Turcia, la fel ca tatăl său. „Prințul” este văzut deja ca un star, iar transferul său este catalogat ca o adiție importantă pentru atacul lui Alanyaspor.

„Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist Gheorghe Hagi, se transferă în Turcia. Echipa din Super Lig care a ajuns la un acord de principiu cu Ianis este Alanyaspor. Vedeta în vârstă de 26 de ani va ajunge în curând în Turcia și va semna oficial contractul. Cu acest transfer, Alanyaspor își va consolida semnificativ linia de atac”, au notat turcii de la .

„Alanyaspor a ajuns la un acord de principiu cu Ianis Hagi, care s-a despărțit de Rangers și a preluat contractul său. Starul în vârstă de 26 de ani va veni în Turcia și va semna în curând contractul oficial. Cu acest transfer, Alanyaspor se pregătește să-și întărească semnificativ linia de atac”, au notat și jurnaliștii de la

Avertismentul lui Marius Șumudică pentru Ianis Hagi

Marius Șumudică cunoaște foarte bine campionatul din Turcia, unde a antrenat mai multe formații. Antrenorul român știe cât de dificil este nivelul, iar fără o pregătire temeinică jucătorii nu se pot impune.

„Va avea viață grea!” – mesajul direct al antrenorului

„Să vedeți că e foarte greu să joci în Turcia. El s-a dus la Alanya, o echipă fără suporteri, o echipă cu 3-4 mii de suporteri. Ok, viață liniștită, un oraș superb lângă Antalya, dar cu un antrenor fost fundaș dreapta la Trabzon, Souza, un portughez. I-au bătut pe Besiktas și acum să știți că are concurență și acolo, are jucători foarte buni. I-au bătut pe Besiktas, Besiktas l-au demis pe Solskjaer și l-au pus pe Sergen Yalçın, fostul jucător, colegul lui Pancu. Din punctul ăsta de vedere, vă spun că nu există. În Turcia, în momentul în care ajungi și nu te-ai pregătit cu echipa, mai devreme de o lună de zile nu poți să intri.

Este o alegere, din punctul meu de vedere, un campionat care îi se potrivește și unde e o echipă unde nu există o foarte mare presiune. Eu știam că are oferte mai multe, avea și de la Karagumruk, o echipă care este susținută, să zic așa. Alanya, o echipă care este susținută, dar care în ultimii ani s-au bătut fie la retrogradare, fie în a doua jumătate a clasamentului cu echipele din Anatolia. Deci nu s-a apropiat de primele 8. Nu cred că el s-a dus la Alanya să rămână acolo mult timp.

Încă o dată vă spun, este un club ok, dar nu de mare impact în Turcia. Sunt echipe mult mai bine văzute decât Alanya. Și eu am rămas surprins că a ajuns acolo, dar probabil… A avut discuții, și-a găsit un post, nu știu exact detaliile contractuale. În Turcia, la Karagumruk, a avut ofertă de 800 de mii, plus 20% din viitorul transfer. Probabil că are și promisiune, eu știu ce promisiunii s-a făcut, că va ajuta, că…”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

De ce fotbalul din Turcia poate fi o provocare majoră

Ianis Hagi face parte din categoria celor care nu s-au pregătit la un nivel optim în această vară, neavând echipă de la finalul sezonului trecut. Marius Șumudică a subliniat importanța antrenamentului constant, benefic oricărui jucător și mai ales atunci când vine la o echipă nouă și vrea să demonstreze.

Când poate reveni Ianis Hagi pe gazon

Așa cum și Marius Șumudică a precizat, Ianis Hagi nu ar putea intra să joace atât de repede fără să se pregătească o perioadă alături de noua sa echipă. Programul celor de la Alanyaspor în următoarea perioadă arată astfel:

Konyaspor – Alanyaspor (14.09.2025, campionat)

Bașakșehir – Alanyaspor (21.09.2025, campionat)

Alanyaspor – Galatasaray (28.09.2025, campionat)

Genclerbirligi – Alanyaspor (05.10.2025, campionat)

Alanyaspor – Goztepe (19.10.2025, campionat)

Posibil debut oficial în tricoul noii echipe pentru Ianis Hagi

Ianis Hagi ar putea fi aruncat în luptă în duelul de „foc” cu Galatasaray, programat pe 28 septembrie, însă rămâne de văzut la ce nivel se va afla cu pregătirea, precum și ce va decide antrenorul Joao Pereira.

Ce șanse are să devină titular

Considerând experiența lui Ianis Hagi, precum și faptul că este o piesă importantă la echipa națională a României, fotbalistul român se poate afirma de asemenea la Alanyaspor. Marius Șumudică a evidențiat faptul că noua sa echipă nu pune o presiune exagerată, astfel că șansele ca Ianis să se impună cresc.

Oferte Ianis Hagi – ce alte echipe l-au dorit

Ianis Hagi nu a dus lipsă de oferte după ce . Fotbalistul român a fost dorit atât în țară, de echipe precum , , și chiar . În străinătate, cele mai tari nume care au fost pe urmele sale au fost Genoa, și