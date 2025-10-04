Ianis Hagi, binecuvântare și blestem pentru Alanyaspor. Greșeală uriașă a internaționalului român, chiar înainte să fie schimbat

Ianis Hagi a fost complet în centrul atenției în meciul dintre Genclerbirligi și Alanyaspor. Mijlocașul român a înscris superb din lovitură liberă și a oferit un assist de clasă, însă chiar înainte să fie schimbat a provocat un penalty.

Gol, assist și penalty provocat! Ianis Hagi, binecuvântare și blestem pentru Alanyaspor

Ianis Hagi a avut prima prestație de excepție din ultima jumătate de an. Proaspăt ajuns în campionatul Turciei, mijlocașul român încearcă cu fiecare etapă să își intre în ritm, iar meciul de sâmbătă, contra nou-promovatei Genclerbirligi, a arătat că fiul marelui Gică Hagi este gata de meciurile naționalei.

Încă din prima repriză, Asemenea tatălui său, „Prințul” a pus balonul direct în vinclul porții adverse și a dus-o pe Alanya în avantaj.

În partea secundă, Hagi l-a găsit perfect pe un coechipier cu o pasă pe culoar, iar echipa sa conducea din nou pe tabelă și Ianis părea să fie superstarul acestei partide. Chiar înainte să fie schimbat, după ce a făcut un efort formidabil, Ianis a provocat și penalty-ul din care echipa adversă a stabilit scorul final, 2-2.

Mijlocașul de 26 de ani și-a scăpat adversarul din marcaj și l-a dărâmat în interiorul suprafeței de pedeapsă, lucru pentru care arbitrul nu a ezitat și a arătat punctul cu var.

Ce a spus Ianis Hagi la finalul partidei: „Am avut cel mai bun profesor”

La interviul de la finalul partidei, Ianis a vorbit despre cât de mult muncește pentru a fi în continuare capabil să lovească mingea bine cu ambele picioare și a dezvăluit că tatăl său l-a învățat cât de important este acest lucru:

„Încă de când eram mic încercam să-mi perfecționez loviturile libere și, bineînțeles, am avut cel mai bun profesor care să mă învețe (n.r. – Gică Hagi). Tatăl meu m-a învățat să-mi folosesc ambele picioare, încă de când eram mic. Încă muncesc foarte mult pentru a avea asemenea execuții”, a spus Ianis Hagi după Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2.

Când marcase Ianis Hagi ultimul gol

Ianis Hagi a spart gheața după o pauză de jumătate de an în care nu mai înscrisese și nici nu mai oferise vreo pasă de gol. Din cauza accidentării și a perioadei lungi fără echipă, Ianis a jucat foarte puțin în ultima vreme, iar ultima sa reușită datează din aprilie.

Într-un meci contra lui Aberdeen, Acest lucru se întâmpla pe vremea când mijlocașul evolua încă pentru Rangers. Pe 10 octombrie se împlinesc șase luni de la acel moment.