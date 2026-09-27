Sport

Gică Hagi, pus în dificultate! Va fi Ianis Hagi căpitan și cu Bosnia? Cum a răspuns selecționerul

Cea mai delicată întrebare primită de Gică Hagi înainte de România - Bosnia din Liga Națiunilor! Ce se va întâmpla cu Ianis Hagi la acest meci: anunțul făcut de selecționer
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.09.2026 | 18:15
Gica Hagi pus in dificultate Va fi Ianis Hagi capitan si cu Bosnia Cum a raspuns selectionerul
ULTIMA ORĂ
Gică Hagi, pus în dificultate! Va fi Ianis Hagi căpitan și cu Bosnia? Cum a răspuns selecționerul. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Gică Hagi (61 de ani) a primit o întrebare destul de delicată înaintea meciului România – Bosnia de luni seară din etapa a doua din Liga Națiunilor, referitoare la fiul său, Ianis Hagi (27 de ani). La partida pierdută în Suedia, mijlocașul ofensiv de la Alanyaspor a fost căpitanul naționalei, chestiune destul de criticată în spațiul public în aceste zile. 

Ce a spus Gică Hagi despre Ianis Hagi înainte de România – Bosnia din Liga Națiunilor

Întrebat dacă se va întâmpla același lucru și la duelul cu bosniacii, selecționerul a încercat să evite subiectul și s-a rezumat doar la a spune că echipa națională are în prezent patru căpitani. Este vorba despre Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin și, mai nou, Radu Drăgușin. Astfel, „Regele” a lăsat de înțeles că în funcție de componența primului 11 de la acest meci se va lua și decizia privitoare la căpitanul echipei.

ADVERTISEMENT

„Ianis e unul dintre căpitani, alături de Stanciu, de Răzvan Marin și al patrulea e Drăgușin, care e din generația mai nouă. Ei sunt căpitani. (n.r. Dacă Ianis Hagi a fost ales de vestiar sau de el căpitan la meciul din Suedia) A fost ales de toată lumea, înaintea mea”, a spus Gică Hagi, potrivit digisport.ro. 

Ce a declarat Gică Hagi înainte de România – Bosnia

Duminică, selecționerul a susținut conferința de presă premergătoare acestei partide și, printre altele, a vorbit în mod special despre situația destul de dificilă din punct de vedere sportiv găsită de el la națională în momentul în care a fost numit în această funcție: „Poate fi un gând al jucătorilor, să își ia revanșa. Când nu câștigi, clar vrei la următorul meci să o faci. Vrem să luăm cele 3 puncte, jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Era un avantaj dacă erau suporterii în tribune, dar trebuie să facem tot să câștigăm. Vă promit că la următoarea ședință vin cu conceptul tehnic de care v-am pomenit încă din prima zi. Am declarat, încă de la meciul cu Turcia, că România trebuie să construiască o mentalitate de campioni.

ADVERTISEMENT
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise...
Digi24.ro
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare

E cel mai greu lucru, dar mi-l asum. Strategia mea, de când m-am făcut antrenor, este să încerc să devin cel mai bun. Muncă, muncă, muncă, am nevoie de jucători care cred și vor să facă asta. Nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem. Știu pe ce loc am preluat echipa și cred că avem multă muncă să devenim o echipă competitivă. Lucrez pentru România și vreau să fac o echipă să câștige meciuri și să meargă la Campionatele Europene și apoi la Campionatele Mondiale. Al doilea lucru este încrederea. Totul este numai și numai încredere. Toți trebuie să avem încredere unul în altul. Când dispare încrederea, lucrurile se complică”. 

ADVERTISEMENT
Gică Hagi a anunțat decizia în cazul lui Ianis Hagi, după ”valul” de...
Digisport.ro
Gică Hagi a anunțat decizia în cazul lui Ianis Hagi, după ”valul” de critici
Ciprian Marica îl avertizează pe Mihai Rotaru înaintea schimbului dorit de Gigi Becali:...
Fanatik
Ciprian Marica îl avertizează pe Mihai Rotaru înaintea schimbului dorit de Gigi Becali: „M-aș gândi de două ori!”
De ce l-a lăsat FCSB liber de contract pe Ianis Stoica! Meme Stoica...
Fanatik
De ce l-a lăsat FCSB liber de contract pe Ianis Stoica! Meme Stoica îi ia apărarea lui Gică Hagi pentru neconvocarea lui
Cristina Laslo dezvăluie cum au fost motivate să bată Ungaria: „Ne-au pus direct...
Fanatik
Cristina Laslo dezvăluie cum au fost motivate să bată Ungaria: „Ne-au pus direct pe locul 4 înainte de meci! Le-am bătut de la vestiar”. Video
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Uluitor! Ion Țiriac a vorbit despre românul care 'a făcut tot ce există...
iamsport.ro
Uluitor! Ion Țiriac a vorbit despre românul care 'a făcut tot ce există astăzi în Statele Unite': 'Mi-a fost coleg de școală'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!