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Gică Hagi (61 de ani) a primit o întrebare destul de delicată înaintea meciului România – Bosnia de luni seară din etapa a doua din Liga Națiunilor, referitoare la fiul său, Ianis Hagi (27 de ani). La partida pierdută în Suedia, mijlocașul ofensiv de la Alanyaspor a fost căpitanul naționalei,

Ce a spus Gică Hagi despre Ianis Hagi înainte de România – Bosnia din Liga Națiunilor

Întrebat dacă se va întâmpla același lucru și la duelul cu bosniacii, selecționerul a încercat să evite subiectul și s-a rezumat doar la a spune că echipa națională are în prezent patru căpitani. Este vorba despre , Răzvan Marin și, mai nou, Radu Drăgușin. Astfel, „Regele” a lăsat de înțeles că în funcție de componența primului 11 de la acest meci se va lua și decizia privitoare la căpitanul echipei.

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„Ianis e unul dintre căpitani, alături de Stanciu, de Răzvan Marin și al patrulea e Drăgușin, care e din generația mai nouă. Ei sunt căpitani. (n.r. Dacă Ianis Hagi a fost ales de vestiar sau de el căpitan la meciul din Suedia) A fost ales de toată lumea, înaintea mea”, a spus Gică Hagi, potrivit

Ce a declarat Gică Hagi înainte de România – Bosnia

Duminică, și, printre altele, a vorbit în mod special despre situația destul de dificilă din punct de vedere sportiv găsită de el la națională în momentul în care a fost numit în această funcție: „Poate fi un gând al jucătorilor, să își ia revanșa. Când nu câștigi, clar vrei la următorul meci să o faci. Vrem să luăm cele 3 puncte, jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Era un avantaj dacă erau suporterii în tribune, dar trebuie să facem tot să câștigăm. Vă promit că la următoarea ședință vin cu conceptul tehnic de care v-am pomenit încă din prima zi. Am declarat, încă de la meciul cu Turcia, că România trebuie să construiască o mentalitate de campioni.

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E cel mai greu lucru, dar mi-l asum. Strategia mea, de când m-am făcut antrenor, este să încerc să devin cel mai bun. Muncă, muncă, muncă, am nevoie de jucători care cred și vor să facă asta. Nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem. Știu pe ce loc am preluat echipa și cred că avem multă muncă să devenim o echipă competitivă. Lucrez pentru România și vreau să fac o echipă să câștige meciuri și să meargă la Campionatele Europene și apoi la Campionatele Mondiale. Al doilea lucru este încrederea. Totul este numai și numai încredere. Toți trebuie să avem încredere unul în altul. Când dispare încrederea, lucrurile se complică”.