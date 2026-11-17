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Foștii mari jucători Gică Popescu și Adrian Mutu cred că jucătorii români care nu au șanse reale să joace la echipele lor de club în străinătate ar putea lua în considerare o reîntoarcere în Superliga. Cu toate acestea, aspectul financiar ar putea fi o mare problemă în acest scenariu.

Gică Popescu crede că Farul nu își permite niciodată să repatrieze jucători precum Ianis Hagi

Invitați în studioul Antena 1 înainte de Bosnia – România, Gică Popescu și Adrian Mutu au încercat să găsească soluții pentru fotbaliști precum Ianis Hagi, care au mai multe minute bifate la echipa națională decât la echipa de club.

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Glumind, Popescu a mărturisit că nu se pune problema ca Ianis Hagi să se întoarcă la Farul, pentru că nimeni nu își permite să îi ofere acestuia 1 milion de euro pe an. Ar fi excepții, însă, cum este cazul Denis Drăguș la FCSB.

„Ar fi o soluție pentru Ianis să se întoarcă în SuperLiga. Totuși, nu cred că există nicio echipă, de la top 3 în jos, care să-și permită astfel de salarii. Problema cu jucătorii români care joacă în străinătate e că s-au obișnuit cu un anumit nivel salarial. dintre jucători ca să putem plăti un jucător ca Ianis Hagi.

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Nivelul salarial la primele patru echipe a crescut enorm. Ei mai au o șansă să joace bine. Echipa națională e cea mai importantă vitrină a oricărui jucător. Când vin la echipa națională, vor avea posibilitatea să-și găsească echipe în străinătate”, a declarat Gica Popescu la Antena 1.

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Adrian Mutu crede că jucătorii români ar putea să vină în Superliga sub formă de împrumut

În discuție a intervenit Adrian Mutu, care crede că pentru jucători cel mai bine ar fi să ajungă în Superliga sub formă de împrumut, iar mare parte din salariu să fie suportat de echipa „mamă”. „I-aș sfătui (n.r. să se întoarcă în Superliga), , să se ducă, să-și caute o echipă unde pot juca și pot recăpăta ritmul. Atunci când vin la echipa națională, să fie în formă.

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Ideal din punct de vedere financiar pentru ei ar fi să-și găsească o echipă, chiar și în România, dar cu același salariu. Să fie împrumutați, iar echipa din România… că nimeni nu-și permite să plătească un salariu de un milion sau peste un milion de euro pe sezon. Cred că le va fi greu să bifeze toate aceste căsuțe”, a completat Mutu.