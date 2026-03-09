Sport

Ianis Hagi, cifre îngrijorătoare înainte de barajul cu Turcia. Ce notă a primit după 30 de minute jucate în Alanyaspor – Genclerbirligi

Puțin mai mult de două săptămâni ne despart de barajul cu Turcia, iar situația lui Ianis Hagi este una delicată. Nota primită pentru prestația din meciul Alanyaspor - Genclerbirligi 0-0.
Traian Terzian
09.03.2026 | 23:00
Nota primită Ianis Hagi pentru evoluția din Alanyaspor - Genclerbirligi 0-0. Sursă foto: @Alanyaspor
Ianis Hagi a fost tras pe banca de rezerve în ultima perioadă și prinde tot mai puține minute. A jucat doar o jumătate de oră în partida Alanyaspor – Genclerbirligi 0-0 și a primit una dintre cele mai mici note.

Nota primită de Ianis Hagi pentru evoluția din Alanyaspor – Genclerbirligi 0-0

La fel ca și în înfrângerea din runda precedentă cu Galatasaray, Ianis Hagi a fost lăsat pe banca de rezerve de antrenorul portughez Joao Pereira și la întâlnirea Alanyaspor – Genclerbirligi 0-0, din etapa 25-a a campionatului Turciei.

Introdus pe teren pentru ultima jumătate de oră, internaționalul român nu a reușit să aducă un plus pentru echipa sa. Hagi a avut o precizie a paselor de 87%, a dat o diagonală reușită și a avut o centrare ratată.

Pentru prestația din acest joc, el a primit nota 6,5 din partea Sofascore, la fel ca alți trei coechipieri ai săi. În schimb, fundașul Umit Akdag, care a fost integralist, a avut o prestație solidă și a primit 7,9, cea mai mare notă de la Alanyaspor.

În urma acestui rezultat de egalitate, Alanyaspor a rămas pe locul 11 în clasamentul campionatului Turciei, cu 27 de puncte, cu 6 puncte mai mult decât Kasimpașa, formație aflată pe primul loc retrogradabil. Pentru formația lui Ianis Hagi urmează duelul din deplasare cu Goztepe, programat sâmbătă, 14 martie, de la ora 19:00.

Ianis Hagi, în lotul preliminar pentru barajul cu Turcia

În ciuda evoluțiilor mai modeste avute în ultima perioadă la Alanyaspor, Ianis Hagi este în continuare un jucător extrem de important pentru Mircea Lucescu la echipa națională a României.

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani se pe lista preliminară a stranierilor convocați în vederea barajului cu Turcia pentru calificarea la turneul final al Cupei Mondiale din vară.

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
  • MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);
  • ATACANȚI: Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Probleme mari înainte de Turcia – România

Partida Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, este programată să se desfășoare joi, 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul Beșiktaș Park din Istanbul, însă există semne mari de întrebare.

NATO a interceptat o a doua rachetă iraniană deasupra Turciei, în zona orașului Gaziantep, iar îngrijorarea a atins cote alarmante. De altfel, Ministerul Afacerilor Externe a ridicat Alerta de Călătorie pentru Turcia la nivelul 5 din 9.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
