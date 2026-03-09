Ianis Hagi, cifre îngrijorătoare înainte de barajul cu Turcia. Ce notă a primit după 30 de minute jucate în Alanyaspor – Genclerbirligi

Ianis Hagi a fost tras pe banca de rezerve în ultima perioadă și prinde tot mai puține minute. A jucat doar o jumătate de oră în partida Alanyaspor – Genclerbirligi 0-0 și a primit una dintre cele mai mici note.
La fel ca și în înfrângerea din runda precedentă cu Galatasaray, Ianis Hagi a fost lăsat pe banca de rezerve de antrenorul portughez Joao Pereira și la întâlnirea Alanyaspor – Genclerbirligi 0-0, din etapa 25-a a campionatului Turciei.
Introdus pe teren pentru ultima jumătate de oră, internaționalul român nu a reușit să aducă un plus pentru echipa sa. Hagi a avut o precizie a paselor de 87%, a dat o diagonală reușită și a avut o centrare ratată.
Pentru prestația din acest joc, el a primit nota 6,5 din partea Sofascore, la fel ca alți trei coechipieri ai săi. În schimb, fundașul Umit Akdag, care a fost integralist, a avut o prestație solidă și a primit 7,9, cea mai mare notă de la Alanyaspor.
În urma acestui rezultat de egalitate, Alanyaspor a rămas pe locul 11 în clasamentul campionatului Turciei, cu 27 de puncte, cu 6 puncte mai mult decât Kasimpașa, formație aflată pe primul loc retrogradabil. Pentru formația lui Ianis Hagi urmează duelul din deplasare cu Goztepe, programat sâmbătă, 14 martie, de la ora 19:00.
În ciuda evoluțiilor mai modeste avute în ultima perioadă la Alanyaspor, Ianis Hagi este în continuare un jucător extrem de important pentru Mircea Lucescu la echipa națională a României.
Fotbalistul în vârstă de 27 de ani se pe lista preliminară a stranierilor convocați în vederea barajului cu Turcia pentru calificarea la turneul final al Cupei Mondiale din vară.
Partida Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, este programată să se desfășoare joi, 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul Beșiktaș Park din Istanbul, însă există semne mari de întrebare.
NATO a interceptat o a doua rachetă iraniană deasupra Turciei, în zona orașului Gaziantep, iar îngrijorarea a atins cote alarmante. De altfel, Ministerul Afacerilor Externe a ridicat Alerta de Călătorie pentru Turcia la nivelul 5 din 9.