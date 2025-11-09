Ianis Hagi, comparat în Turcia cu tatăl său, Gică Hagi. Ce răspuns a oferit fotbalistul de la Alanyaspor după golul fabulos pe care l-a marcat

ADVERTISEMENT

I-a cucerit pe turci datorită jocului din teren, iar acum Ianis Hagi este comparat cu tatăl său, Gică Hagi. Fotbalistul de la Alanyaspor a oferit un răspuns inedit după golul superb marcat în prima ligă a Turciei, în partida cu Trabzonspor.

Răspunsul oferit de Ianis Hagi după ce a fost asemănat cu Gică Hagi

Ianis Hagi continuă să facă o impresie bună în Turcia, după ce la începutul lunii octombrie a marcat un gol în remiza cu Genclerbirligi, scor 2-2. Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, a bifat încă o reușită pe terenul de fotbal.

ADVERTISEMENT

Tânărul fotbalist a dat al doilea gol de când a semnat cu Alanyaspor. Sportivul cotat la suma de 1,5 milioane de euro a fost comparat cu această ocazie cu figura paternă, Gică Hagi. Tatăl său și-a încheiat cariera la Galatasaray marcând două goluri împotriva celor de la Trabzonspor.

Jurnalistul care i-a luat interviu jucătorului român a descris golul acestuia „un moment de tipul «așchia nu sare departe de trunchi»”. Cu această ocazie, a oferit un răspuns neașteptat legat de execuția excepțională.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, Ianis Hagi a subliniat că este mândru de şutul extrem de puternic pe care l-a dat de la 25 de metri. Fotbalistul celor de la Alanyaspor a fost omul momentului pentru că

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, despre comparația cu Gică Hagi

„Evident, sunt fericit că am înscris, că am reușit să ne obțin un punct, dar să fim sinceri: am fost echipa mai bună și ne lasă un gust amar că plecăm de aici doar cu un punct. Voiam 3.

Cred că toată lumea a văzut că am încercat să jucăm fotbal din minutul 1 până în ultimul. Plecăm cu un punct.

ADVERTISEMENT

Cred că sunt multe lucruri pozitive de luat în această pauză internațională, pe care să construim pentru ce urmează, astfel încât să încheiem anul într-o notă pozitivă. Este un teren dificil de vizitat.

Nu doar să obții un rezultat, dar și să joci aici este dificil, dar le-am reușit pe amândouă. Cum spuneam, am fi dorit 3 puncte, dar cred că am dominat jocul, am fost echipa mai bună.

Credit staff-ului, jucătorilor, tuturor din echipă. În ultimele două meciuri nu am jucat așa cum ne-am fi dorit, dar astăzi am reacționat”, i-a spus Ianis Hagi reporterului din Turcia, relatează .

Ianis Hagi’nin enfes golü 🚀 — Trendyol Süper Lig (@superlig)

”Ne-am dorit trei puncte”

Ianis Hagi a reușit să marcheze un gol de excepție în Trabzonspor – Antalyaspor 1-1. Jucătorul de fotbal le-a adus aminte oamenilor că și tatăl său, Gică Hagi, a dat un gol în Turcia în aceeași zi, însă în urmă cu ani buni. S-a întâmplat în partida Dardanelspor – Galatasaray, scor 0-5.

„Da, este una dintre cele mai dificile deplasări din Turcia. Este greu nu doar să obții un rezultat, ci și să practici jocul pe care îl vrei. Și cred că noi am reușit ambele lucruri. Așa cum am spus, ne-am dorit trei puncte.

Cred că am dominat meciul, am fost echipa mai bună. Echipa și jucătorii merită respect pentru ce au arătat. În ultimele două meciuri nu am jucat cum ne-am dorit, dar am arătat o reacție.

Am luat doar un punct, dar sper ca data viitoare să jucăm la fel și să luăm și cele trei puncte”, a completat mijlocașul român, Ianis Hagi, care a primit o .